تأخیر 2 ساعته آغاز به کار مدارس و ادارات کرمان در روز دوشنبه / تغییر ساعت کاری ادارات از ابتدای دی ماه

به گزارش ایلنا، ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کرمان نیز همانند سایر نقاط کشور به استناد نامه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از فردا دوشنبه یکم دی ماه تغییر خواهد کرد و با دستورالعمل جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند.

ساعت کاری تمام دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سطح استان کرمان از اول دی ماه سال جاری تا 29 اسفند از ساعت 8 صبح تا 14 تعیین می‌شود. پیش از این ساعت آغاز به کار 7 تا14:30 بوده است.

تصمیم تغییر ساعت کاری، بنا بر اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان و به استناد نامه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، اتخاذ شده است. دستگاه‌هایی که بر اساس مصوبه 28 اسفند ماه سال 1400 مستثنی شده‌اند، مشمول این تصمیم نخواهند بود.

همچنین بنا بر اعلام سخنگوی دولت و در راستای پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، هیئت دولت مصوب کرد تمام مدارس، دستگاه‌های اجرایی ادارات و مؤسسات دولتی، فردا دوشنبه یکم دی ماه فعالیت خود را با 2 ساعت تأخیر آغاز کنند.

