مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
کشته شدن 2 معلم خراسان شمالی در سانحه رانندگی
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی به کشته شدن 2 معلم استان در حادثه رانندگی اشاره کرده و گفت: 2 معلم این استان در سانحه رانندگی برخورد پراید با خودروی FMC در محور آشخانه به جنگل گلستان جان باختند.
به گزارش ایلنا، علی متقیان به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: این سانحه رانندگی در کیلومتر 85 محور آشخانه به جنگل گلستان اعلام شد و در آن، راننده و سرنشین خودروی پراید به علت شدت حادثه در دم جان باختند.
وی به دلیل وقوع این حادثه رانندگی که در پی آن 2 معلم در استان خراسان شمالی جان خود را دست دادند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: علت این سانحه رانندگی تجاوز به چپ از سوی خودروی پراید اعلام شده است.