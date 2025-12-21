خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

کشته شدن 2 معلم خراسان شمالی در سانحه رانندگی

کشته شدن 2 معلم خراسان شمالی در سانحه رانندگی
کد خبر : 1731046
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی به کشته شدن 2 معلم استان در حادثه رانندگی اشاره کرده و گفت: 2 معلم این استان در سانحه رانندگی برخورد پراید با خودروی FMC در محور آشخانه به جنگل گلستان جان باختند.

به گزارش ایلنا، علی متقیان به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: این سانحه رانندگی در کیلومتر 85 محور آشخانه به جنگل گلستان اعلام شد و در آن، راننده و سرنشین خودروی پراید به علت شدت حادثه در دم جان باختند.

وی به دلیل وقوع این حادثه رانندگی که در پی آن 2 معلم در استان خراسان شمالی جان خود را دست دادند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: علت این سانحه رانندگی تجاوز به چپ از سوی خودروی پراید اعلام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن