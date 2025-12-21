کشته شدن 2 معلم خراسان شمالی در سانحه رانندگی

به گزارش ایلنا، علی متقیان به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: این سانحه رانندگی در کیلومتر 85 محور آشخانه به جنگل گلستان اعلام شد و در آن، راننده و سرنشین خودروی پراید به علت شدت حادثه در دم جان باختند.

وی به دلیل وقوع این حادثه رانندگی که در پی آن 2 معلم در استان خراسان شمالی جان خود را دست دادند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: علت این سانحه رانندگی تجاوز به چپ از سوی خودروی پراید اعلام شده است.

