معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس خراسان شمالی روز دوشنبه یکم دی ماه / فعالیت ادارات با یک ساعت تأخیر آغاز میشود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: فعالیت آموزشی مدارس و مراکز آموزشی این استان روز دوشنبه یکم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. فعالیت ادارات با یک ساعت تأخیر آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، سید مجتبی علویمقدم افزود: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت آموزشی تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان خراسان شمالی روز دوشنبه یکم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. همچنین آموزشها در بستر سامانه شاد ارائه گردد.
وی ادامه داد: ادارات و دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی با یک ساعت تأخیر و از ساعت 9 صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. ذکر این نکته ضروری است که دستگاههای خدماترسان از جمله جمعیت هلالاحمر، مراکز درمانی و آتشنشانی از این امر مستثنی هستند.