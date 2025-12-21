خبرگزاری کار ایران
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس خراسان شمالی روز دوشنبه یکم دی ماه / فعالیت ادارات با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود

فعالیت غیرحضوری مدارس خراسان شمالی روز دوشنبه یکم دی ماه / فعالیت ادارات با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود
کد خبر : 1731044
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: فعالیت آموزشی مدارس و مراکز آموزشی این استان روز دوشنبه یکم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. فعالیت ادارات با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، سید مجتبی علوی‌مقدم افزود: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت آموزشی تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان خراسان شمالی روز دوشنبه یکم دی ماه به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. همچنین آموزش‌ها در بستر سامانه شاد ارائه گردد.

وی ادامه داد:  ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی با یک ساعت تأخیر و از ساعت 9 صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. ذکر این نکته ضروری است که دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، مراکز درمانی و آتش‌نشانی از این امر مستثنی هستند.

