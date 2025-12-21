خبرگزاری کار ایران
مسئول روابط‌عمومی اورژانس خراسان رضوی خبر داد:

جان باختن 3 نفر در شهرستان خواف بر اثر مسمومیت با مونوکسیدکربن

مسئول روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی گفت: 3 نفر در منطقه «سلامی» شهرستان خواف بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باختند.

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: این حادثه گازگرفتگی در خیابان بوستان منطقه سلامی در شهرستان خواف رخ داد. در این راستا برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد.

وی به تعداد جان‌باختگان این حادثه گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه گازگرفتگی، یک مرد و 2 زن پیش از رسیدن اورژانس در محل حادثه جان خود را از دست داده بودند.

