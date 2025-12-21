جان باختن 3 نفر در شهرستان خواف بر اثر مسمومیت با مونوکسیدکربن

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: این حادثه گازگرفتگی در خیابان بوستان منطقه سلامی در شهرستان خواف رخ داد. در این راستا برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد.

وی به تعداد جان‌باختگان این حادثه گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه گازگرفتگی، یک مرد و 2 زن پیش از رسیدن اورژانس در محل حادثه جان خود را از دست داده بودند.

