روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعلام کرد:
مسمومیت 3 نفر در اصلاندوز با گاز مونوکسیدکربن
روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اعلام کرد: 3 نفر در یکی از روستاهای شهرستان اصلاندوز دچار گازگرفتگی شده و در این راستا به علت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن راهی بیمارستان شدند.
به گزارش ایلنا، اعضای این خانواده 3 نفره در منزل مسکونی خود واقع در یکی از روستاهای شهرستان اصلاندوز از توابع استان اردبیل در پی گازگرفتگی ناشی از استنشاق مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند.
بر اساس این گزارش، اعضای این خانواده که توسط همسایه خود به مرکز خدمات جامع سلامت اصلاندوز منتقل شده بودند، پس از انجام اقدامات درمانی توسط پزشک و پرستار مرکز با حال عمومی مساعد مرخص شدند.