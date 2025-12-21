خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعلام کرد:

مسمومیت 3 نفر در اصلاندوز با گاز مونوکسیدکربن

مسمومیت 3 نفر در اصلاندوز با گاز مونوکسیدکربن
کد خبر : 1731038
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اعلام کرد: 3 نفر در یکی از روستاهای شهرستان اصلاندوز دچار گازگرفتگی شده و در این راستا به علت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن راهی بیمارستان شدند.

به گزارش ایلنا، اعضای این خانواده 3 نفره در منزل مسکونی خود واقع در یکی از روستاهای شهرستان اصلاندوز از توابع استان اردبیل در پی گازگرفتگی ناشی از استنشاق مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند.

بر اساس این‌ گزارش، اعضای این خانواده که توسط همسایه خود به مرکز خدمات جامع سلامت اصلاندوز منتقل شده بودند، پس از انجام اقدامات درمانی توسط پزشک و پرستار مرکز با حال عمومی مساعد مرخص شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن