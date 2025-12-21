مسمومیت 3 نفر در اصلاندوز با گاز مونوکسیدکربن

به گزارش ایلنا، اعضای این خانواده 3 نفره در منزل مسکونی خود واقع در یکی از روستاهای شهرستان اصلاندوز از توابع استان اردبیل در پی گازگرفتگی ناشی از استنشاق مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند.

بر اساس این‌ گزارش، اعضای این خانواده که توسط همسایه خود به مرکز خدمات جامع سلامت اصلاندوز منتقل شده بودند، پس از انجام اقدامات درمانی توسط پزشک و پرستار مرکز با حال عمومی مساعد مرخص شدند.

