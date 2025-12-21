به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رحمانی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: از کل 130 هزار میلیارد تومان اعتباری که در این سفر برای قزوین جذب شد، تنها 2.7 هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه مستقیم دولتی تأمین شده است. این رقم به معنای آن است که مشارکت بخش غیردولتی و خیران در توسعه این استان، نزدیک به 48 برابر اعتبارات تزریقی مستقیم دولت است.

رحمانی با تأکید بر رویکرد جدید دولت در تقویت نقش سرمایه‌گذاری خصوصی، افزود: «روش‌های جدید تأمین مالی بر همین فرمول استوار است. آورده مستقیم دولت در حوزه عمرانی نیز حدود 14.9 هزار میلیارد تومان است که در بازه‌ای دوساله به پروژه‌ها تزریق خواهد شد.»

پروژه‌های شاخص و توزیع اعتبارات

بر اساس اعلام وی، مهم‌ترین مصوبات این سفر به تفکیک حوزه‌ها به شرح زیر است:

- راه و شهرسازی: 44 هزار میلیارد ریال

- وزارت نیرو: 39 هزار و 800 میلیارد ریال

- بهداشت، درمان و علوم پزشکی: 37 هزار و 150 میلیارد ریال

- آموزش و پرورش: 20 هزار میلیارد ریال

- ورزش و جوانان: 5 هزار میلیارد ریال

- بنیاد مسکن: 2200 میلیارد ریال

- علوم، تحقیقات و فناوری: 1050 میلیارد ریال

تخصیص تسهیلات بانکی و پروژه‌های کلان

رحمانی همچنین از تخصیص 28.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق 11 بانک عامل به استان خبر داد. وی به دو پروژه بزرگ نیز اشاره کرد:

1. مجتمع «نسیم سلامت»: این طرح بزرگ شامل یک بیمارستان هزار تختخوابی و بخش گردشگری سلامت است که با سرمایه‌گذاری 60 هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در منطقه باراجین قزوین، به عنوان قطب آینده صنایع دانش‌بنیان و درمان، اجرایی می‌شود.

2. طرح انتقال آب طالقان: برای این پروژه 15 هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه منعقد شده که 70 درصد آن از محل منابع غیردولتی (سازمان اوقاف) و 30 درصد توسط دولت تأمین می‌شود. این مدل مشارکت، روند اجرای پروژه را تسریع کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قزوین با بیان اینکه «همه این منابع واقعی و ملموس هستند و پیمانکاران در حال کار می‌باشند»، استان قزوین را به دلیل شناخت ادبیات سرمایه‌گذاری، یکی از پیشتازان جلب مشارکت بخش خصوصی در کشور خواند و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، شاهد تحولات گسترده‌ای در استان باشد.

