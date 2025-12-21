خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان مرکز استان خبر داد:

رفع تصرف بیش از 93 هکتار از اراضی ملی استان مرکزی

رفع تصرف بیش از 93 هکتار از اراضی ملی استان مرکزی
کد خبر : 1730998
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 93 هکتار از اراضی ملی این استان با هدف‌ صیانت از بیت‌المال و منابع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی رفع تصرف شد. با پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و همکاری و تعامل مناسب دستگاه‌های اجرایی ذیربط، این میزان وسعت زمین از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌اله درودگر در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، افزود: یکی از تکالیف مدعی‌العموم از حیث پیگیری حقوق عامه، اهتمام ویژه نسبت به پیگیری نحوه اجرای احکام مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی است. این تکلیف به منظور حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و تخریب محیط‌زیست در چارچوب وظایف قانونی دادستان الزامی و غیرقابل اغماض است.

وی بر اجرای مؤثر و به موقع احکام مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی تأکید کرده و ادامه داد: مواردی از احکام صادره در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و نیز احکام صادره قلع و قمع مستحدثات که تاکنون به علل مختلف اجرا نشده‌اند در دستور کار این شورا قرار دارد تا هر چه زودتر با آماده‌سازی تجهیزات لازم و عزم جدی دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرا شوند و هیچ حکم اجرا نشده‌ای در این حوزه باقی نماند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار داشت: نظارت بر وضعیت چاه‌های فاقد پروانه و نیز آب شرب در این استان باید به صورت مستمر و دقیق مد نظر باشد. احکام قطعی بر پُر و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد 23 حلقه چاه غیرمجاز در اراک و 28 چاه غیرمجاز در سایر حوزه‌های قضایی استان صادر شده است. در این راستا مقرر شده تا پایان سال جاری نسبت به اجرای تمامی این احکام اقدام شود.

درودگر بر وظایف دستگاه قضایی در راستای برقراری عدالت بر اساس اصول قانون اساسی کشور اشاره داشته و تصریح کرد: در کنار شورای حفظ حقوق بیت‌المال، دستگاه قضایی استان مرکزی نیز که طبق قانون اساسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم را دارد، با جدیت بر اجرای تصمیمات شورا نظارت دارد و در این راستا با هرگونه تعرض به انفال و منابع ملی برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن