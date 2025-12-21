به گزارش ایلنا، علی همتی روز یکشنبه افزود: حادثه مینی‌بوس دانش‌آموزان اتباع خارجی حوالی روستای علی‌آباد گرمسار رخ داد و دانش‌آموزان در مسیر بازگشت از مدرسه به خانه بودند.

وی افزود: مصدومیت دانش‌آموزان در این حادثه جزیی بود و همه در بیمارستان پذیرش شده‌اند و بر تکمیل روند درمانی آنان تاکید شد.

فرماندار گرمسار گفت: علت حادثه و جزییات بیشتر از سوی کارشناسان در حال بررسی است و پس از قطعی‌شدن نتیجه اعلام می‌شود.

مینی‌بوس حامل ۱۱ دانش‌آموز در مسیر ایوانکی به روستای علی‌آباد در شهرستان گرمسار به دلیل انحراف از جاده به پایین پل سقوط کرد و بر اثر این حادثه راننده نیز به همراه ۱۱ دانش‌آموز مصدوم شد.​