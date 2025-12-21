خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار گرمسار: مصدومیت ۱۱ دانش‌آموز اتباع حادثه مینی‌بوس جزیی است

فرماندار گرمسار: مصدومیت ۱۱ دانش‌آموز اتباع حادثه مینی‌بوس جزیی است
کد خبر : 1730995
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار گرمسار با اشاره به حادثه انحراف مینی‌بوس از جاده و مصدومیت دانش‌آموزان گفت: ۱۱ دانش‌آموز این مینی‌بوس از اتباع خارجی بودند که به بیمارستان منتقل شدند و بر روند درمانی آنان تاکید شده است.

به گزارش ایلنا، علی همتی روز یکشنبه  افزود: حادثه مینی‌بوس دانش‌آموزان اتباع خارجی حوالی روستای علی‌آباد گرمسار رخ داد و دانش‌آموزان در مسیر بازگشت از مدرسه به خانه بودند.

وی افزود: مصدومیت دانش‌آموزان در این حادثه جزیی بود و همه در بیمارستان پذیرش شده‌اند و بر تکمیل روند درمانی آنان تاکید شد.

فرماندار گرمسار گفت: علت حادثه و جزییات بیشتر از سوی کارشناسان در حال بررسی است و پس از قطعی‌شدن نتیجه اعلام می‌شود.

مینی‌بوس حامل ۱۱ دانش‌آموز در مسیر ایوانکی به روستای علی‌آباد در شهرستان گرمسار به دلیل انحراف از جاده به پایین پل سقوط کرد و بر اثر این حادثه راننده نیز به همراه ۱۱ دانش‌آموز مصدوم شد.​

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن