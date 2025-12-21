امحای مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی علت صدای انفجار در استان

به گزارش ایلنا، روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرم‌آباداعلم کرد: امحای مهمات فرسوده همه‌ساله توسط تیم چک و خنثی این لشکر از اواخر پاییز تا اواخر اسفند انجام می‌شود و این روند در سال جاری نیز طبق برنامه در حال اجراست.

روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرم‌آباد با تاکید بر برنامه‌ریزی و کنترل کامل این عملیات، از شهروندان خواست در این خصوص نگرانی نداشته باشند و اطمینان داد که اقدامات انجام‌شده در چارچوب ضوابط ایمنی صورت می‌گیرد.

بنا بر اعلام روابط عمومی لشکر ۸۴ ارتش لرستان انفجار اینگونه مهمات در فصول سرد سال انجام می‌شود و ارتباطی به مهمات به جای مانده از جنگ ۱۲ روزه ندارد.

انتهای پیام/