روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرمآباد اعلام کرد؛
امحای مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی علت صدای انفجار در استان
روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرمآباد اعلام کرد: صدای انفجاری که امروز یکشنبه در این شهر شنیده شد، مربوط به امحای مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی بوده است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرمآباداعلم کرد: امحای مهمات فرسوده همهساله توسط تیم چک و خنثی این لشکر از اواخر پاییز تا اواخر اسفند انجام میشود و این روند در سال جاری نیز طبق برنامه در حال اجراست.
روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرمآباد با تاکید بر برنامهریزی و کنترل کامل این عملیات، از شهروندان خواست در این خصوص نگرانی نداشته باشند و اطمینان داد که اقدامات انجامشده در چارچوب ضوابط ایمنی صورت میگیرد.
بنا بر اعلام روابط عمومی لشکر ۸۴ ارتش لرستان انفجار اینگونه مهمات در فصول سرد سال انجام میشود و ارتباطی به مهمات به جای مانده از جنگ ۱۲ روزه ندارد.