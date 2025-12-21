خبرگزاری کار ایران
روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرم‌آباد اعلام کرد؛

امحای مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی علت صدای انفجار در استان

روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرم‌آباد اعلام کرد: صدای انفجاری که امروز یکشنبه در این شهر شنیده شد، مربوط به امحای مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی بوده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرم‌آباداعلم کرد: امحای مهمات فرسوده همه‌ساله توسط تیم چک و خنثی این لشکر از اواخر پاییز تا اواخر اسفند انجام می‌شود و این روند در سال جاری نیز طبق برنامه در حال اجراست. 

روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده خرم‌آباد با تاکید بر برنامه‌ریزی و کنترل کامل این عملیات، از شهروندان خواست در این خصوص نگرانی نداشته باشند و اطمینان داد که اقدامات انجام‌شده در چارچوب ضوابط ایمنی صورت می‌گیرد. 

بنا بر اعلام روابط عمومی لشکر ۸۴ ارتش لرستان انفجار اینگونه مهمات در فصول سرد سال انجام می‌شود و ارتباطی به مهمات به جای مانده از جنگ ۱۲ روزه ندارد.

 

