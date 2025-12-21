مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه:
هوای کرمانشاه بحران ندارد، اما چالشهای محیطزیستی همچنان پابرجاست
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به نبود بحران در کیفیت هوا، از تداوم چالشهایی مانند پسماند، پساب، آلودگی ناشی از خودروها و فعالیت برخی صنایع آلاینده در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید دزفولینژاد، امروز یکشنبه ۳۰ آذر، در نشستی خبری با خبرگزاری استان به وضعیت محیطزیست کرمانشاه در زمینههای مختلف اشاره کرد ،و گفت : این ادعا را نداریم که در حوزه محیطزیست هیچ مشکلی وجود ندارد و کاستیها را نیز انکار نمیکنیم، اما در برخی از زمینهها از جمله محیط زیست انسانی و طبیعی و بهویژه کیفیت هوا، وضعیت کرمانشاه نسبت به بسیاری از استانهای دیگر مطلوبتر است.
وی وضعیت کنونی کرمانشاه از نظر کیفیت هوا را نسبت به برخی شهرهای دیگر کشور بهتر دانست و افزود: شاید دلیل اصلی این موضوع، عدم صنعتی بودن استان باشد، اما این بدان معنا نیست که آلودگی هوا در کرمانشاه وجود ندارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روزهای سرد امسال که به دلیل کاهش بارندگی و نبود وزش باد، شاهد آلودگی قابل توجه هوا در برخی استانها بودیم، اگرچه در برخی روزها کیفیت هوای کرمانشاه نیز از حالت استاندارد خارج شد و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت، اما استان وارد شرایط بحران و اضطرار نشد.
دزفولینژاد با اشاره به پدیده وارونگی هوا در کرمانشاه، گفت: بروز این پدیده عمدتاً تحت تأثیر منابع آلاینده متحرک از جمله خودروهاست و استان از نظر منابع آلاینده ثابت مانند صنایع، مشکلات جدی ندارد.
وی ریزگردها را یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای کرمانشاه عنوان کرد و افزود: ریزگردها معمولاً در ششماهه نخست سال جو استان را تحت تأثیر قرار میدهند. بر اساس آخرین گزارش هواشناسی، خوشبختانه در حال حاضر در استان کرمانشاه کانون داخلی گرد و غبار نداریم و گرد و غباری که وارد استان میشود منشأ خارجی داشته و عمدتاً از کشور عراق وارد میشود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه در ادامه به فعالیت ۹ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در سطح استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد، چهار ایستگاه در مرکز استان و پنج ایستگاه در شهرستانهای پاوه، کنگاور، اسلامآبادغرب، قصرشیرین و سرپلذهاب مستقر است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی برای افزایش ایستگاههای سنجش کیفیت هوا از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: راهاندازی ایستگاه در شهرستانهای مرزی استان از جمله گیلانغرب و ثلاث باباجانی در اولویت است و در مراحل بعدی شهرستانهایی مانند روانسر، صحنه و سایر مناطق نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
دزفولینژاد پسماند را یکی از اصلیترین چالشهای محیط زیست کرمانشاه دانست و گفت: در شهر کرمانشاه روزانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن پسماند تولید میشود که تمام این پسماندها به شرکت بازیافت منتقل میشود. حدود ۷۰ درصد این پسماندها به مواد آلی تبدیل میشود و ۳۰ درصد باقیمانده شامل بخشی با ارزش اقتصادی و قابل فروش، بخشی غیرقابل بازیافت و دفنی و بخشی دارای ارزش حرارتی است که در قالب RDF در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به اجرای طرح RDF در کرمانشاه به عنوان نخستین استان کشور، خاطرنشان کرد: این طرح بهزودی اجرایی میشود و کارخانه سیمان از آن بهرهمند خواهد شد. تاکنون حدود ۸۰ درصد اقدامات لازم در کارخانه سیمان انجام شده، اما لازم است روند کار در شرکت بازیافت نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه به موضوع پسماندهای بیمارستانی نیز اشاره کرد و گفت: پسماندهای تمامی ۲۷ بیمارستان دولتی و خصوصی استان بیخطرسازی شده و سپس مدیریت میشود. در خصوص مطبهای خصوصی و درمانگاهها نیز شرکتهایی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی، پسماندها را پس از بیخطرسازی مدیریت میکنند.
وی پساب را از دیگر چالشهای زیستمحیطی کرمانشاه دانست و اظهار کرد: ورود پساب به رودخانه «قرهسو» موضوعی پنهان نیست، اما با اجرایی شدن سه مدول تصفیهخانه فاضلاب شهر کرمانشاه، این مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد. در حال حاضر مدول اول حدود ۳۰ درصد پساب شهر را تصفیه میکند و مدول دوم نیز که امیدواریم امسال به بهرهبرداری برسد، توان تصفیه پساب مربوط به ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت شهر را خواهد داشت.
دزفولینژاد به وضعیت برخی صنایع آلاینده استان اشاره کرد و گفت: مشکلات کارخانه فروآلیاژ اسلامآبادغرب که دو تا سه دوره در فهرست صنایع آلاینده قرار داشت، برطرف شده و این واحد اکنون از لیست صنایع آلاینده خارج شده است.
وی افزود: مشکل اصلی این واحد مربوط به پساب انسانی بود که با نصب تصفیهخانه مرتفع شد و در برخی مواقع نیز خروجی دودکشها استاندارد نبود که اصلاح شد.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه درباره کارخانه خمیرمایه اسلامآبادغرب نیز گفت: این واحد همچنان در فهرست صنایع آلاینده قرار دارد و اقدامات قضایی علیه آن انجام شده است.
دزفولینژاد با بیان اینکه نیروگاه بیستون به دلیل مصرف مازوت تا حدودی خروجی آلاینده دارد، افزود: این نیروگاه در فهرست صنایع آلاینده استان قرار گرفته است.
وی در ادامه به مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: این مناطق شامل سه پناهگاه حیاتوحش، پنج منطقه حفاظتشده و دو اثر طبیعی ملی است. همچنین چهار منطقه شکار و تیراندازی ممنوع شامل هشیلان، لهون، بمو و شیاکوه در استان وجود دارد که از نظر تنوع و ارزش گونههای حیاتوحش بسیار حائز اهمیت هستند.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به آغاز سرشماری پستانداران بزرگجثه از ۲۵ آبان در مناطق تحت مدیریت، اظهار کرد: ارزیابیها نشان میدهد وضعیت گونههای حیاتوحش در این مناطق مناسب بوده و در بسیاری از مناطق روند افزایشی داشته است.
به گفته وی، بهبود وضعیت حیاتوحش در مناطق تحت مدیریت محیط زیست، حاصل تلاش نیروهای محیط زیست و همکاری مردم، جوامع محلی و انجمنهای زیستمحیطی است.
دزفولینژاد در پایان از تصویب ۱۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای محیط زیست کرمانشاه در جریان سفر هیأت دولت به استان خبر داد و گفت: این اعتبار قرار است طی دو سال تخصیص یابد که تاکنون ۲۸.۶ میلیارد تومان آن در حساب محیط زیست استان قرار گرفته و منتظر انعقاد موافقتنامه برای اجرای طرحها هستیم.
وی افزود: این اعتبارات برای سه طرح کنترل آلودگی هوا، تأمین تجهیزات یگان حفاظت و مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست در نظر گرفته شده که تاکنون فقط برای دو طرح اخیر اعتبار پرداخت شده و هنوز در حوزه کنترل آلودگی هوا و ایستگاههای سنجش کیفیت هوا اعتباری تخصیص نیافته است.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به بهبود اعتبارات این حوزه در دو سال اخیر گفت: در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات دریافتی محیط زیست استان ۱۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به ۲۴ میلیارد تومان رسید و امسال نیز تاکنون بیش از ۲۸ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر رئیسجمهور به محیط زیست کرمانشاه اختصاص یافته است.