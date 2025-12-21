رئیس اتاق بازرگانی قزوین در دیدار با وزیر کار اقلیم کردستان:
تولید گسترده انواع کالا در استان قزوین نشان از ظرفبت بالا تجارت منطقه است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در دیدار با وزیر کار اقلیم کردستان عراق گفت: تولید گسترده انواع کالا در استان قزوین، نشاندهنده ظرفیت بالای آن در زنجیرههای تولید و تجارت منطقهای است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، "مهدی عبدیان" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین با "کوستان محمد" وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان عراق دیدار و ظرفیتها و چشماندازهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای سرمایهگذاری، تولید و تجارت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان عراق با تأکید بر رویکرد دولت این کشور در حمایت از جذب سرمایهگذاری خارجی، اعلام کرد زمینههای همکاری مشترک از دو مسیر اصلی وزارت بازرگانی و سپس مشارکت در تولید و عرضه محصولات با همراهی وزارت تولید و فعالان اقتصادی فراهم است.
کوهستان محمد همچنین با اشاره به روابط مستحکم و سازنده میان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی اقلیم کردستان، این تعاملات را بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای دوجانبه دانست.
در ادامه مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، ضمن قدردانی از حمایتها و رویکرد مثبت طرف عراقی، با اشاره به راهاندازی شوروم محصولات تولیدی استان قزوین، به تشریح جایگاه و توانمندیهای استان پرداخت و اظهار داشت: استان قزوین با برخورداری از هزاران واحد فعال صنعتی، کشاورزی و معدنی، یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تولیدی کشور محسوب میشود و نقش مؤثری در تأمین نیازهای بازار داخلی و توسعه صادرات دارد
وی با تأکید بر موقعیت راهبردی استان افزود: قزوین با وجود سهم محدود از مساحت کشور، سهم قابلتوجهی از صنایع، دامداری و تولیدات کشاورزی را به خود اختصاص داده و قرارگیری آن در مجاورت مراکز پرجمعیت کشور، مزیت ویژهای از منظر بازار مصرف و لجستیک ایجاد کرده است
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان قزوین همچنین به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان اشاره کرد و گفت: استان قزوین با برخورداری از شمار قابلتوجهی از آثار تاریخی ثبتشده و تنوع کمنظیر اقلیمی، از مناطق مستعد توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی بهشمار میرود و بهدرستی میتوان آن را نمونهای از «ایران کوچک» دانست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید ویژه بر توانمندیهای کشاورزی استان خاطرنشان کرد: استان قزوین در تولید محصولات باغی و زراعی شاخصی همچون پسته، انگور، کشمش و زیتون جایگاه ممتازی در کشور دارد و تنوع بالای محصولات، زمینه مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی و صادرات فراهم کرده است.
عبدیان در ادامه گفت: همچنین تولید گسترده انواع کالا در استان، نشاندهنده ظرفیت بالای آن در زنجیرههای تولید و تجارت منطقهای به شمار می آید.
در پایان این دیدار، رئیس اتاق بازرگانی قزوین به صورت رسمی از وزیر کار عراق و هیأت همراه دعوت کرد با سفر به استان قزوین، از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان آشنا شوند و زمینههای عملی همکاریهای مشترک بیش از پیش فراهم شود.
در این نشست که با حضور "علیرضا پازوکی" عضو هیات رئیسه و "مهدی جباری" عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، "علی جعفری رودسری" مدیر عامل شرکت البرز بهسم، "محسن رضایی" مدیرعامل شهرک صنعتی کاسپین و "فرهاد حسینپناهی" مسئول دفتر نمایندگی اتاق قزوین در اربیل حضور داشتند.
گروه اقتصادی استان قزوین صبح امروز یکشنبه /30 آذرماه/ به ریاست مهدی عبدیان در یک سفر سه روزه وارد اقلیم کردستان عراق شدند.