برداشت ۸۵ درصدی محصول زیتون از باغهای جنوب گیلان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی میشود امسال باغداران رودباری ۱۸ هزار تن انواع زیتون به ارزش حدود ۱۹۸ میلیارد تومان برداشت
به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی برداشت زیتون در شهرستان رودبار در جنوب گیلان گفت: به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، تاکنون باغداران رودباری بیش از ۸۵ درصد محصول زیتون خود را برداشت کرده و در حال حاضر فرآیند استحصال روغن از محصول امسال در کارخانجات و کارگاههای روغن کشی فعال استان انجام میشود.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال حدود ۱۸ هزار تن زیتون به ارزش حدود ۱۹۸ میلیارد تومان از باغهای شهرستان رودبار برداشت شود، افزود: حدود ۵۵ درصد برداشت محصول زیتون امسال به ارقام روغنی و ۴۵ درصد به زیتون کنسروی اختصاص دارد که این امر گرایش تدریجی باغداران استان به سمت تولید ارقام روغنی با ارزش افزوده بالاتر را نشان میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: زیتون بهعنوان یکی از محصولات راهبردی شهرستان رودبار، نقش قابلتوجهی در اشتغالزایی، پایداری معیشت باغداران و رونق صنایع تبدیلی و فرآوری شهرستان دارد.
صالح محمدی با اشاره به زیرساختهای فرآوری زیتون در رودبار، افزود: در حال حاضر ۱۰ واحد کارخانه صنعتی روغنکشی و حدود ۱۰۰ واحد سنتی و نیمهمدرن در حوزه فرآوری، بستهبندی و عرضه محصولات زیتون در این شهرستان فعالیت میکنند که بخش عمدهای از محصول تولیدی را به فرآوردههای متنوع تبدیل و به بازار مصرف عرضه میکنند.
وی سطح زیر کشت زیتون در شهرستان رودبار را ۹ هزار و ۶۳۴ هکتار اعلام و اضافه کرد: از این میزان باغ زیتون در گیلان که معادل ۱۳ درصد کل باغات زیتون کشور است، ۹۸ درصد معادل ۹ هزار و ۴۶۰ هکتار باغ های این شهرستان بارور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر سیاست توسعه کشت ارقام روغنی به دلیل درآمدزایی بالا، گفت: هر ساله برنامههایی برای توسعه باغهای زیتون و اصلاح باغهای قدیمی در رودبار اجرا میشود تا باغداران بتوانند با بهرهمندی از یارانه نهال و مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار، برای توسعه و ایجاد باغهای جدید و جایگزینی ارقام کم بازده اقدام کنند.
صالح محمدی با بیان اینکه رودبار به دلیل تنوع ژنتیکی، یکی از مهمترین مجموعههای زیتون کشور را دارد، افزود: ارقام بومی مانند زرد، شنگه، ماری و فیشی روغنی در کنار ارقام خارجی و مشابه خارجی در این شهرستان کشت و تولید میشود.
وی با اشاره به برنامههای آینده برای توسعه زیتون در گیلان، گفت: قرار است با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تجربیات کشورهای پیشرو در تولید زیتون، از جمله اسپانیا، ارقام جدید و پربازدهی به کشور وارد و پس از ارزیابیهای لازم، در شهرستان رودبار کشت شود.