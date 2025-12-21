خبرگزاری کار ایران
در آستانه شب یلدا انجام شد؛

کمک خیرخواهانه برای آزادی زندانی نیازمند ۴۰ میلیون تومان

مدیرکل زندان‌های البرز گفت: کارکنان خیراندیش بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان همزمان با فرارسیدن «یلدای همدلی»، با مشارکت در یک اقدام انسان‌دوستانه و پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان، زمینه آزادی یک زندانی نیازمند بدهکار مالی را فراهم کردند.

به گزارش ایلنا از البرز، علی‌اصغر فتحی، مدیرکل زندان‌های استان البرز، با قدردانی از اقدام خیرخواهانه کارکنان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان، اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و خیرین نیکوکار در حمایت از زندانیان نیازمند بدهکار مالی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ آزادسازی زندانیان و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه دارد و این مجموعه بانکی با این حرکت خداپسندانه، تعهد اجتماعی خود را به شکلی شایسته به نمایش گذاشت.

وی افزود: مشارکت نهادهای اقتصادی و بانکی در چنین پویش‌هایی، علاوه بر کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی، امید و انگیزه مضاعفی برای بازگشت زندانیان آزادشده به آغوش خانواده و جامعه ایجاد می‌کند.

مدیرکل زندان‌های استان البرز در پایان با تأکید بر اهمیت نقش خیرین و نهادهای حمایتی، تصریح کرد: اداره‌کل زندان‌های استان البرز با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، نهادهای اقتصادی و مشارکت‌های مردمی، برنامه‌های حمایتی خود را با جدیت دنبال می‌کند و تداوم این پویش‌های انسان‌دوستانه می‌تواند زمینه‌ساز آزادی تعداد بیشتری از زندانیان نیازمند باشد.

