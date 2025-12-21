عاملان قتل خانوادگی در گچساران دستگیر شدند
فرمانده نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عاملان قتل خانوادگی در شهرستان گچساران این استان خبرداد.
به گزارش ایلنا از گچساران،"سردار سهام صالحی" به رسانه ها گفت: در پی وقوع حادثه قتل در شهرستان گچساران، بلافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه صحت موضوع تأیید و مشخص شد که پدر خانواده در منزل شخصی و در اثر اختلافات خانوادگی، مورد اصابت سلاح گرم قرار گرفته و به قتل رسیده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: متهمان در کوتاهترین زمان ممکن بازداشت و از آنان سه قبضه سلاح گرم و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.
صالحی افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مرجع قضائی منتقل شدند.