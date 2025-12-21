خبرگزاری کار ایران
مدیر بازرسی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

شناسایی 15 واحد صنفی متخلف در استان قزوین

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از شناسایی 15 واحد صنفی متخلف در جریان بازرسی‌های گسترده هفته گذشته خبر داد و گفت: پرونده این واحدها برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته بیش از 356 واحد صنفی و تولیدی در سطح استان قزوین مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت که در نتیجه آن، 15 واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تخلف تشکیل شد.

وی با اشاره به تنوع واحدهای مورد بازرسی افزود: از مجموع واحدهای بازرسی‌شده، 144 واحد نانوایی و 212 واحد در حوزه عرضه آجیل، حبوبات، برنج، خشکه‌پزی، میوه‌فروشی و سایر اقلام خوراکی از جمله مرغ‌فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و لبنیاتی‌ها بوده‌اند که برخی از آن‌ها به دلیل تخلفاتی نظیر کم‌فروشی و فروش اجباری مورد برخورد قانونی قرار گرفتند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مهم‌ترین تخلفات کشف‌شده را شامل عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور عنوان کرد.

اسفندیاری در ادامه با تشریح نحوه انجام این بازرسی‌ها تصریح کرد: عملیات نظارت و کنترل بازار توسط چهار گروه نظارتی ویژه کالاهای اساسی و در قالب گشت‌های مشترک، با همکاری فرمانداری، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد با تخلفات صنفی با جدیت ادامه خواهد داشت و پرونده واحدهای متخلف به منظور بررسی و اعمال قانون به اداره تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

