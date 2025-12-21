ساعت شروع به کار ادارات، مدارس و دانشگاه های چهارمحال و بختیاری اول دی ماه از ساعت ۹ صبح می باشد

در این اطلاعیه آمده است این تصمیم در راستای تقویت همدلی اجتماعی، صله‌رحم و انسجام خانواده‌ها اتخاذ شده است و بدیهی است دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و مراکز ضروری مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری در راستای مدیریت مصرف انرژی

در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ در اجرای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و تامین آسایش مردم در فصل سرد سال، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری از اول دی‌ماه تغییر یافت.

بر این اساس ، از اول دی‌ماه سالجاری تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی استان (واحدهای استانی) ساعت هشت صبح ساعت پایان کار ساعت ۱۴ تعیین شده است.

در ادامه آمده است؛ روزهای پنجشنبه همچنان به‌صورت دورکاری و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه تداوم خواهد داشت.

براساس این اطلاعیه ؛ ساعت آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطابق ضوابط و مصوبات هیات محترم وزیران خواهد بود.مابقی ساعات کار موظفی کارکنان، در چارچوب ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق دورکاری و با تمهیدات لازم جبران می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موظفند همزمان با آغاز به کار، سیستم‌های گرمایشی و روشنایی را روشن کرده و یک ساعت پیش از پایان وقت اداری نسبت به خاموش کردن آن‌ها اقدام کنند.

استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد در ساختمان‌های دولتی ممنوع است. همچنین مدیران و روسای دستگاه‌ها مکلفند با برنامه‌ریزی مناسب، ضمن اجرای دقیق مفاد بخشنامه، از بروز هرگونه اختلال در ارائه خدمات به مردم جلوگیری کنند.