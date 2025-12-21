خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا
کد خبر : 1730674
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، دو شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز، یکشنبه ۳۰ آذرماه در آبادان روی عدد ۱۵۷ و خرمشهر روی عدد ۱۵۶ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا در این شهرستان‌ها است.

در این بازه زمانی اهواز با ۱۴۱، شوشتر ۱۳۷، کارون ۱۳۰، بندر ماهشهر ۱۲۶، ملاثانی ۱۱۶، شادگان ۱۱۳، بهبهان ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های آغاجاری، اندیمشک، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان، هویزه در وضعیت قابل قبول و اندیکا، ایذه، دهدز در وضعیت پاک قرار گرفتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن