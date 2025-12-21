۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز، یکشنبه ۳۰ آذرماه در آبادان روی عدد ۱۵۷ و خرمشهر روی عدد ۱۵۶ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا در این شهرستان‌ها است.

در این بازه زمانی اهواز با ۱۴۱، شوشتر ۱۳۷، کارون ۱۳۰، بندر ماهشهر ۱۲۶، ملاثانی ۱۱۶، شادگان ۱۱۳، بهبهان ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های آغاجاری، اندیمشک، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان، هویزه در وضعیت قابل قبول و اندیکا، ایذه، دهدز در وضعیت پاک قرار گرفتند.

