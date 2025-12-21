خبرگزاری کار ایران
اعتراف پسر جوان به قتل پدر در پرونده سقوط مرگبار خودرو در لاریجان

کد خبر : 1730659
متهم پرونده سقوط هولناک خودرو در بخش لاریجان در جریان بازجویی‌های قضایی، به قتل عمد پدر خود با خوراندن قرص خواب اعتراف کرد.

به گزارش ایلنا، رضا رضایی‌مقدم، رئیس حوزه قضایی بخش لاریجان، با تأیید این خبر گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری به دره، در محدوده بخش لاریجان که منجر به فوت یک نفر شد، پیگیری موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ماهیت حادثه، در مرحله نخست، تصادف رانندگی به‌عنوان فرضیه اصلی مطرح بود، اما پس از حضور در محل حادثه، انجام تحقیقات فنی، بررسی دقیق صحنه حادثه و بازبینی تصاویر دوربین‌های موجود، مشخص شد فرد متوفی در صندلی سرنشین خودرو حضورداشته و راننده شخص دیگری بوده است.

رضایی‌مقدم ادامه داد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد راننده خودرو، پسر متوفی بوده و همچنین در زمان کشف خودرو، هیچ‌گونه آثار مشارکت فرد ثالثی درصحنه مشاهده نشد. بر همین اساس، با صدور دستور قضایی، متهم دستگیر و پس از مواجهه با دلایل و مستندات غیرقابل‌انکار، به قتل پدر خود اعتراف کرد.

رئیس حوزه قضایی لاریجان تصریح کرد: متهم در اعترافات خود انگیزه این اقدام را اختلافات شدید خانوادگی عنوان کرده و مدعی شده است که پدرش همواره او را تحقیر می‌کرده و هیچ‌گاه رابطه عاطفی پدر و فرزندی میان آن‌ها برقرار نبوده است.

وی همچنین اظهار داشت:  از احتمال کشته شدن توسط پدرش بیم داشته و به همین دلیل، با ریختن تعداد قابل‌توجهی قرص خواب در غذای پدر، پس از بی‌حال شدن او، پدرش را داخل خودرو قرار داده است.

رضایی مقدم افزود: متهم سپس با عزیمت به منطقه‌ای کوهستانی، خودرو را درشیب پرتگاه متوقف کرده، پس از پیاده شدن، ترمزدستی را آزاد و درِ خودرو را بسته که درنهایت منجر به سقوط خودرو به دره و مرگ پدرش شده است.

به گفته رضایی‌مقدم، در این رابطه پرونده‌ای با موضوع قتل عمد در دادگاه بخش لاریجان تشکیل و متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

رئیس حوزه قضایی لاریجان خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی و گسترده برای شناسایی مرتبطین احتمالی پرونده ادامه دارد و با صدور دستور قضایی به پلیس آگاهی، رسیدگی به این پرونده با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهد شد.

