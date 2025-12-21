آغاز رزمایش طرح زمستانی پلیس در مازندران

به گزارش ایلنا؛ رزمایش طرح زمستانی پلیس مازندران باهدف پیشگیری از بروز حوادث جاده‌ای و افزایش آمادگی نیروهای انتظامی و خدمات رسان برای تأمین امنیت و رفاه مردم در فصل زمستان، در سطح محورهای مواصلاتی استان آغاز شد.

استاندار مازندران در آیین آغاز این رزمایش، با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات رسان در مدیریت آتش‌سوزی اخیر جنگل‌های الیت، گفت: رفاه، آرامش و امنیت امروز جامعه، نتیجه وفاق، همدلی مردم و همراهی مسئولان است.

مهدی یونسی با اشاره به نقش همبستگی اجتماعی در عبور از بحران‌ها، افزود: پیشگیری هوشمندانه می‌تواند مؤثرترین راه برای حفظ امنیت جانی در جامعه باشد و اجرای طرح‌های پیشگیرانه در حوزه ترافیک و ایمنی جاده‌ها از اولویت‌های استان است.

وی با تأکید بر اینکه مازندران بر اساس برنامه‌ریزی دقیق اداره می‌شود، تصریح کرد: هیچ جاده‌ای در استان بدون نظارت رها نخواهد شد و تمام ظرفیت‌های انتظامی، امدادی و خدماتی برای تأمین امنیت و رفاه مردم و مسافران به‌کار گرفته می‌شود.

استاندار حفظ جان مردم را اولویت دانست و از شهروندان نیز خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را با توجه به وضعیت جغرافیایی مازندران رعایت کنند.

یونسی با بیان اینکه پیشگیری هوشمندانه مؤثرترین راهکار در مدیریت امنیت و ترافیک است، تصریح کرد: اجرای طرح‌های زمستانی پلیس راه نقش مهمی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای دارد و کاهش حدود ۲۵ درصدی حوادث رانندگی عدد کوچکی نیست و نشان می‌دهد مدیران و فرماندهان با برنامه حرکت می‌کنند.

رزمایش طرح زمستانی پلیس با مشارکت نیروهای انتظامی، امدادی و خدمات رسان تا پایان فصل سرما در محورهای مواصلاتی استان ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن کاهش تصادفات، تسریع در امدادرسانی و افزایش ایمنی تردد در شرایط جوی نامناسب است.

