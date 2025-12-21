به دستور استاندار فارس؛
تاخیر ۱.۵ ساعته فعالیت ادارات و مراکز آموزشی فارس در یکم دیماه
به دستور استاندار فارس، تمامی ادارات و مراکز آموزشی استان روز یکم دیماه با یک ساعت و نیم تاخیر فعالیت خود را آغاز میکنند تا خانوادهها فرصت بیشتری برای همنشینی در شب یلدا داشته باشند.
استاندار فارس امروز ۳۰ دی ماه در پیامی آیین شب یلدا را نمونهای کمنظیر از پیوند میان مشاهده علمی طبیعت، نظم اجتماعی و انتقال بیننسلی دانش و تجربه در فرهنگ ایرانی توصیف کرد که در آن، دانش، خرد جمعی، انسجام اجتماعی و آموزههای اخلاقی و دینی درهمتنیدهاند.
حسینعلی امیری در همین راستا و با هدف فراهمسازی فرصت بیشتر برای همنشینی خانوادهها در این شب، دستور داد فعالیت مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزشی و ادارات در روز یکم دیماه ۱۴۰۴ به مدت یک ساعت و نیم با تاخیر آغاز شود.
در پیام استاندار فارس آمده است: شب یلدا، این آیین کهن ایرانی، ستایش روشنایی در بلندترین شب سال است؛ شبی که طی هزاران سال در حافظه تاریخی ملت ایران، نماد غلبه نور بر تاریکی، آگاهی بر جهل و امید بر یاس و رخوت بوده است.
امیری در ادامه افزود: یلدا تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمونهای کمنظیر از پیوند میان مشاهده علمی طبیعت، نظم اجتماعی و انتقال بیننسلی دانش و تجربه در فرهنگ ایرانی بهشمار میآید؛ آیینی که از دل رصد دقیق گردش زمان و طبیعت برخاسته و به رفتاری فرهنگی، ماندگار و معناپرداز بدل شده است.
استاندار فارس با اشاره به ابعاد اجتماعی و اخلاقی این آیین تصریح کرد: این سنت ملی، تنها یک نمونه از میراث معنوی ایرانیان است که در آن، دانش، خرد جمعی، انسجام اجتماعی و آموزههای اخلاقی و دینی درهمتنیدهاند؛ آیینهای شب یلدا، در همنشینی با تعالیم نورانی اسلام، به بستری مؤثر برای تقویت صلهرحم، تحکیم پیوند با خویشان و بازآفرینی جایگاه نهاد خانواده در جامعه ایرانی ـ اسلامی بدل شده است.
وی نهاد خانواده را ستون استوار هویت ملی و سرمایه اجتماعی ایرانیان دانست که نشاط و پایداری جامعه بر آن استوار مانده است.
امیری خاطرنشان کرد: فرهنگ ایرانی، که در گذرگاه تمدن با گفتمان اخلاقمدارانه دین مبین اسلام پیوندی عمیق یافته، در چنین شبهایی خود را بازمییابد؛ در گفتوگو، لبخند، روایتها، قصهها و سنتهایی که نسل به نسل حامل معنا، همدلی و آرامش بودهاند.
استاندار فارس یلدا را پاسداشت خرد جمعی، تجربه تاریخی و توان جامعه ایرانی در تبدیل مشاهده علمی به رفتار فرهنگی پایدار خواند و افزود: فرصتی برای مکث در شتاب زندگی امروز و یادآوری ارزشهایی که جامعه را به هم پیوند میزند و امید را در دلها زنده نگاه میدارد.
امیری در ادامه پیام خود گفت: اینجانب ضمن گرامیداشت این سنت ریشهدار و ارزشمند ایرانی، شبی سرشار از مهر، آرامش، همدلی و روشنایی برای مردم فرهیخته استان فارس آرزو میکنم و امیدوارم آیین یلدا، همچون همیشه، پیامآور امید، پیوند و تقویت سرمایههای اجتماعی در جامعه ما باشد.
