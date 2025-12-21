به گزارش ایلنا، استاندار فارس امروز ۳۰ دی ماه در پیامی آیین شب یلدا را نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند میان مشاهده علمی طبیعت، نظم اجتماعی و انتقال بین‌نسلی دانش و تجربه در فرهنگ ایرانی توصیف کرد که در آن، دانش، خرد جمعی، انسجام اجتماعی و آموزه‌های اخلاقی و دینی درهم‌تنیده‌اند.

در پیام استاندار فارس آمده است: شب یلدا، این آیین کهن ایرانی، ستایش روشنایی در بلندترین شب سال است؛ شبی که طی هزاران سال در حافظه تاریخی ملت ایران، نماد غلبه نور بر تاریکی، آگاهی بر جهل و امید بر یاس و رخوت بوده است.

امیری در ادامه افزود: یلدا تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند میان مشاهده علمی طبیعت، نظم اجتماعی و انتقال بین‌نسلی دانش و تجربه در فرهنگ ایرانی به‌شمار می‌آید؛ آیینی که از دل رصد دقیق گردش زمان و طبیعت برخاسته و به رفتاری فرهنگی، ماندگار و معناپرداز بدل شده است.

استاندار فارس با اشاره به ابعاد اجتماعی و اخلاقی این آیین تصریح کرد: این سنت ملی، تنها یک نمونه از میراث معنوی ایرانیان است که در آن، دانش، خرد جمعی، انسجام اجتماعی و آموزه‌های اخلاقی و دینی درهم‌تنیده‌اند؛ آیین‌های شب یلدا، در هم‌نشینی با تعالیم نورانی اسلام، به بستری مؤثر برای تقویت صله‌رحم، تحکیم پیوند با خویشان و بازآفرینی جایگاه نهاد خانواده در جامعه ایرانی ـ اسلامی بدل شده است.

وی نهاد خانواده را ستون استوار هویت ملی و سرمایه اجتماعی ایرانیان دانست که نشاط و پایداری جامعه بر آن استوار مانده است.

امیری خاطرنشان کرد: فرهنگ ایرانی، که در گذرگاه تمدن با گفتمان اخلاق‌مدارانه دین مبین اسلام پیوندی عمیق یافته، در چنین شب‌هایی خود را بازمی‌یابد؛ در گفت‌وگو، لبخند، روایت‌ها، قصه‌ها و سنت‌هایی که نسل به نسل حامل معنا، همدلی و آرامش بوده‌اند.

استاندار فارس یلدا را پاسداشت خرد جمعی، تجربه تاریخی و توان جامعه ایرانی در تبدیل مشاهده علمی به رفتار فرهنگی پایدار خواند و افزود: فرصتی برای مکث در شتاب زندگی امروز و یادآوری ارزش‌هایی که جامعه را به هم پیوند می‌زند و امید را در دل‌ها زنده نگاه می‌دارد.

امیری در ادامه پیام خود گفت: اینجانب ضمن گرامی‌داشت این سنت ریشه‌دار و ارزشمند ایرانی، شبی سرشار از مهر، آرامش، همدلی و روشنایی برای مردم فرهیخته استان فارس آرزو می‌کنم و امیدوارم آیین یلدا، همچون همیشه، پیام‌آور امید، پیوند و تقویت سرمایه‌های اجتماعی در جامعه ما باشد.

استاندار فارس در همین راستا و با هدف فراهم‌سازی فرصت بیشتر برای هم‌نشینی خانواده‌ها در شب یلدا، اعلام کرد: روز دوشنبه یکم دی‌ماه، ساعت آغاز به کار مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و ادارات استان فارس، یک ساعت و نیم با تاخیر انجام خواهد شد.

