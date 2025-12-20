فراهم شدن امکان دورکاری برای مادران شاغل دارای فرزند خردسال در استان کرمان

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام اداره روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمان، به دلیل‌ بارش باران، برف، کاهش دمای هوا، شرایط خاص جوی، فعالیت آموزشی مدارس این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مدارس بخش راین و سازدوییه و همچنین مدارس دهستان‌های کشیت، نسک و حرمک از توابع منطقه گلباف در تمامی دوره‌های تحصیلی، روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت. آموزش‌ها در این مدارس در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

همچنین مدارس دوره ابتدایی شهر سرچشمه از توابع شهرستان رفسنجان و مدارس دوره ابتدایی شهر دهبکری از توابع شهرستان بم، نیز روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. آموزش‌ها در این مدارس در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

در اطلاعیه اداره روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمان آمده است که سایر مدارس استان کرمان فردا یکشنبه 30 آذر ماه به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد و مسئولان مدارس و دانش‌آموزان باید بر سر کلاس‌های درس خود حاضر باشند.

