معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر گفت: با توجه به شرایط اضطرار و وقوع گردوغبار و در پی صدور هشدار سطح قرمز، فعالیت آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و ادارات نیز دورکار می‌شوند.

به گزارش ایلنا، فردین اسلامی‌راد افزود: براساس گزارش‌های اداره‌کل هواشناسی، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی و با اعلام نظر کارگروه مربوطه و تأیید استاندار بوشهر، به منظور حفظ سلامت شهروندان، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان روز یکشنبه 30 آذر ماه غیرحضوری خواهند بود.

وی به نحوه فعالیت ادارات استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: همچنین ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، در روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد. نحوه فعالیت بانک‌ها نیز توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تعیین و اعلام می‌شود.

