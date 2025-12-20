به گزارش ایلنا، فردین اسلامی‌راد افزود: براساس گزارش‌های اداره‌کل هواشناسی، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی و با اعلام نظر کارگروه مربوطه و تأیید استاندار بوشهر، به منظور حفظ سلامت شهروندان، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان روز یکشنبه 30 آذر ماه غیرحضوری خواهند بود.

وی به نحوه فعالیت ادارات استان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: همچنین ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، در روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد. نحوه فعالیت بانک‌ها نیز توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تعیین و اعلام می‌شود.

