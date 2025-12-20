خبرگزاری کار ایران
غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی فریدونشهر و تاخیر در آغاز فعالیت مدارس خوانسار و فریدن

مدارس مقطع ابتدایی فریدونشهر فردا یکشنبه غیرحضوری خواهد بود و همچنین دیگر مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در این شهرستان و همه مدارس شهرستان‌های خوانسار و فریدن با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مرتضی گرجی مدیر آموزش و پرورش خوانسار اظهار داشت: در پی بارش برف، برودت هوا و یخ زدگی معابر و به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و ایمنی تردد دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان، تصمیم مذکور اتخاذ شده است.

در همین پیوند حجت الله رحیمی مدیر آموزش و پرورش فریدونشهر نیز اعلام کرد: با توجه به بارش برف در سه روز اخیر و با هماهنگی فرمانداری مقرر شد فعالیت مقطع ابتدایی در این شهرستان غیرحضوری و دیگر مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش با یک ساعت تأخیر آغاز شود.

سهراب خسروی، مدیر آموزش و پرورش فریدن، نیز بیان کرد: به دلیل بارش برف، برودت هوا و یخ‌زدگی معابر و به‌منظور حفظ ایمنی تردد دانش آموزان و آموزگاران، مقرر شد فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی این شهرستان روز یکشنبه (فردا) با یک ساعت تأخیر آغاز شود.

شهرستان های خوانسار، فریدن و فریدونشهر به ترتیب در فصله ۱۶۵، ۱۵۰ و ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند.

