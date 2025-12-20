به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی ستاد مدیریت بحران استان مرکزی صادر شده است، فعالیت آموزشی در سایر مقاطع تحصیلی شهرستان‌های اراک و تفرش، روز یکشنبه 30 آذر ماه روال عادی خواهند داشت. مسئولان مدارس و دانش‌آموزان باید بر سر کلاس‌های درس خود حاضر باشند.

بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی، در شهرستان‌های خمین - محلات - دلیجان - شازند - کمیجان - خنداب و فراهان، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی فقط در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر برگزار خواهد شد و به فرایندهای آموزشی خواهند پرداخت.

همچنین در این اطلاعیه آمده است که در بخش خرقان از توابع شهرستان زرندیه نیز فعالیت مدارس آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی فقط در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر برگزار خواهد شد. مدارس شهرستاهای آشتیان و ساوه نیز در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت عادی فعالیت خواهند داشت.

