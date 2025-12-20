ستاد مدیریت بحران استان مرکزی اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی شهرستانهای اراک و تفرش روز یکشنبه 30 آذر
ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستانهای اراک و تفرش، روز یکشنبه 30 آذر ماه به دلیل سرما و یخبندان برای دومین روز متوالی به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیهای که از سوی ستاد مدیریت بحران استان مرکزی صادر شده است، فعالیت آموزشی در سایر مقاطع تحصیلی شهرستانهای اراک و تفرش، روز یکشنبه 30 آذر ماه روال عادی خواهند داشت. مسئولان مدارس و دانشآموزان باید بر سر کلاسهای درس خود حاضر باشند.
بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی، در شهرستانهای خمین - محلات - دلیجان - شازند - کمیجان - خنداب و فراهان، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی فقط در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر برگزار خواهد شد و به فرایندهای آموزشی خواهند پرداخت.
همچنین در این اطلاعیه آمده است که در بخش خرقان از توابع شهرستان زرندیه نیز فعالیت مدارس آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی فقط در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر برگزار خواهد شد. مدارس شهرستاهای آشتیان و ساوه نیز در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت عادی فعالیت خواهند داشت.