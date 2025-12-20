آموزش و پرورش استان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری برخی مدارس استان کرمان روز یکشنبه 30 آذر
اداره روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد: به دلیل بارش باران، برف، کاهش دمای هوا، شرایط خاص جوی، فعالیت آموزشی مدارس این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مدارس بخش راین و سازدوییه و همچنین مدارس دهستانهای کشیت، نسک و حرمک از توابع منطقه گلباف در تمامی دورههای تحصیلی، روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت. آموزشها در این مدارس در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
همچنین مدارس دوره ابتدایی شهر سرچشمه از توابع شهرستان رفسنجان و مدارس دوره ابتدایی شهر دهبکری از توابع شهرستان بم، نیز روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. آموزشها در این مدارس در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
در اطلاعیه اداره روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان کرمان آمده است که سایر مدارس استان کرمان فردا یکشنبه 30 آذر ماه به صورت حضوری فعالیت خواهند کرد و مسئولان مدارس و دانشآموزان باید بر سر کلاسهای درس خود حاضر باشند.