مسدود شدن یک محور روستایی در خواف به دلیل بارندگی

به گزارش ایلنا، مهدی گشایشی افزود: بر این اساس محور روستایی باغ بخشی به دوچاهی برای جلوگیری از مخاطرات برای وسایل نقلیه تا زمان قطع کامل سیلاب و ایمن‌سازی مسیر مسدود است. پس از فروکش کردن سیلاب، نیروهای راهداری بلافاصله عملیات بازگشایی و پاک‌سازی مسیر را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: تا زمان بازگشایی این جاده از محورهای مواصلاتی جایگزین برای تردد استفاده کنند. بر اساس اعلام هواشناسی، بارش‌ها که از 4 روز گذشته در شهرستان خواف آغاز شده و به صورت برف و باران تا روز یکشنبه ادامه دارد.

