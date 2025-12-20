سرپرست اداره راهداری شهرستان خواف:
مسدود شدن یک محور روستایی در خواف به دلیل بارندگی
سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خواف به مسدود شدن یک محور روستایی در این شهرستان اشاره کرده و خبر داد: محور روستایی باغ بخشی به دوچاهی این شهرستان عصر شنبه 29 آذر ماه به دلیل بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب مسدود شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی گشایشی افزود: بر این اساس محور روستایی باغ بخشی به دوچاهی برای جلوگیری از مخاطرات برای وسایل نقلیه تا زمان قطع کامل سیلاب و ایمنسازی مسیر مسدود است. پس از فروکش کردن سیلاب، نیروهای راهداری بلافاصله عملیات بازگشایی و پاکسازی مسیر را انجام میدهند.
وی ادامه داد: تا زمان بازگشایی این جاده از محورهای مواصلاتی جایگزین برای تردد استفاده کنند. بر اساس اعلام هواشناسی، بارشها که از 4 روز گذشته در شهرستان خواف آغاز شده و به صورت برف و باران تا روز یکشنبه ادامه دارد.