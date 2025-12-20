آغاز پذیرش غیراورژانسی بیمه سلامت در اهواز با تعرفه آزاد دولتی

به گزارش ایلنا از خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد: به‌دنبال تداوم عدم پرداخت مطالبات این دانشگاه از سوی سازمان بیمه سلامت ایران و با وجود مکاتبات متعدد و پیگیری‌های مکرر، مراکز درمانی تابعه دانشگاه در سراسر استان از امروز، شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، خدمات غیراورژانسی بیمه سلامت را به‌صورت تعرفه آزاد دولتی ارائه خواهند کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه عدم پرداخت این مطالبات، مشکلات اساسی برای دانشگاه در پرداخت حقوق و دستمزد پزشکان، پرستاران، کارکنان بهداشتی و درمانی، تأمین دارو، ملزومات مصرفی، تجهیزات پزشکی و همچنین اجرای قرارداد‌های پشتیبانی از جمله طبخ غذای بیمارستانی و دانشجویی ایجاد کرده است.

این موضوع به یکی از چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های جاری نظام سلامت استان خوزستان تبدیل شده است؛ این روند منجر به افزایش حجم مطالبات دانشگاه به حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از سازمان بیمه سلامت ایران شده است.

بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با هدف جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و اختلال در ارائه خدمات درمانی، ناگزیر به اتخاذ این تصمیم شده و در صورت تداوم این وضعیت و عدم اقدام مؤثر از سوی سازمان بیمه سلامت، ارائه خدمات غیراورژانسی بیمه سلامت با تعرفه آزاد دولتی ادامه خواهد یافت.

بر اساس اعلام دانشگاه، درمان بیماران اورژانسی، صعب‌العلاج و سوختگی، مشمول این تصمیم نخواهد بود و ارائه خدمات به این بیماران مانند گذشته و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای توسط مراکز درمانی تابعه دانشگاه ارائه می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاکید کرد: حفظ پایداری خدمات درمانی، صیانت از حقوق بیماران و حمایت از کادر درمان، اولویت اصلی دانشگاه است و انتظار می‌رود سازمان بیمه سلامت با تسریع در پرداخت مطالبات، از تشدید مشکلات و پیامد‌های اجتماعی و درمانی جلوگیری کند.

انتهای پیام/