به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های انجام شده، توسعه راه‌ها را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و افزود: جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آبروی نظام محسوب می‌شوند و حتی یک روز تأخیر در اجرای آن‌ها خسران‌آور است.

رحمانی با اشاره به بسیج همه امکانات برای تکمیل پروژه‌های راه‌سازی یادآوری کرد: وضعیت راه‌های استان در سال‌های گذشته مطلوب نبوده اما در ماه‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان استان و جذب اعتبارات از مسیرهای مختلف، روند اجرای پروژه‌ها شتاب گرفته است که امیدواریم با همت دستگاه‌های اجرایی، این پروژه تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

در ادامه مراسم شهرام فتحی،معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: عملیات اجرایی در محور سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو در ۴ قطعه در دست اجراست و عملیات اجرایی قطعه پنجم نیز امروز آغاز شد.

فتحی بیان کرد: طول کلی پروژه ۵۱ کیلومتر بوده و تا سال ۱۴۰۵ کل طرح به اتمام رسیده و زیربارترافیک می‌رود.

وی ادامه داد: قطعه پنجم که امروز کلنگ‌زنی می‌شود حدود ۱۲ کیلومتر است که بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای این قطعه اعتبار پیش‌بینی شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: این محور، یکی از مسیرهای پرتردد در شمال آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و سهولت دسترسی به پایانه‌های مرزی، توسعه دسترسی به منطقه آزاد ماکو و بهسازی و مناسب‌سازی مسیرهای ارتباطی در اولویت برنامه‌های توسعه این محور است.

