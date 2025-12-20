خبرگزاری کار ایران
شهادت مرزبان صومعه سرایی در سانحه رانندگی حین مأموریت مرزی

شهید والامقام «امیرحسام جوینده» در حین انجام وظیفه و صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا از رشت، در تاریخ ۲۷ آذر خودرو مرزبانی هنگ مرزی میرجاوه به دلیل شرایط جوی منطقه و مه‌آلوده بودن و کاهش دید، با یک دستگاه خودروی هایلوکس دچار سانحه تصادف رانندگی شد.

مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در این حادثه، ۲ هم‌رزم به‌نام‌های استوار دوم امیرحسام جوینده و استوار دوم محمد دولتخواه با توجه به شدت جراحات وارده در منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

حمید رضایی، فرماندار این شهرستان، امروز شنبه ۲۹ آذرماه به همراه امام جمعه بخش گوراب زرمیخ و اعضای شورای تامین، با حضور در منزل پدری شهید حسام جوینده، با خانواده این شهید والامقام دیدار و ابراز همدردی کرد.

رضایی در این دیدار اظهار داشت: از نخستین ساعات پس از وقوع حادثه، موضوع انتقال پیکر این شهید در دستور کار قرار گرفت و در این مسیر، ارتباط مستمری با خانواده معظم شهید، به‌ویژه برادر ایشان برقرار بود.

وی افزود: با دستور استاندار گیلان و هماهنگی‌های انجام‌شده، تمامی مقدمات انتقال پیکر مطهر شهید از استان سیستان و بلوچستان به گیلان فراهم شده است.

فرماندار صومعه‌سرا تصریح کرد: پیکر مطهر شهید پس از اینکه به گیلان منتقل شد، مراسم تشییع باشکوه این شهید عزیز در استان برگزار می‌شود و سپس طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده از سوی نیروی انتظامی و سپاه، پیکر شهید امیرحسام جوینده در گلزار شهدای مسجد جعفری به خاک سپرده خواهد شد.

نماینده عالی دولت در صومعه سرا ضمن ابراز همدردی و تسلیت مجدد به خانواده معزز این شهید والامقام اظهار کرد: همه ما خود را مدیون خون پاک شهدا می‌دانیم؛ شهدا دین خود را به وطن، مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران ادا کردند و امروز وظیفه ما صبر، قدردانی و ادامه دادن راه آنان است؛ از خداوند متعال برای خانواده این شهید صبر، سلامتی و اجر عظیم مسئلت داریم و امیدواریم روح این شهید والامقام با ائمه اطهار به‌ویژه امام حسین (ع) محشور شود.

فرماندار صومعه سرا اضافه کرد: زمان تشییع شهید والامقام در استان گیلان و همچنین شهرستان صومعه سرا متعاقبا” اعلام خواهد شد.

