سعید نیکوئی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب شد

سعید نیکوئی سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب شد
با ابلاغ کیامرث برخورداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، سعید نیکوئی به‌عنوان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب منصوب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب و جمعی از معاونین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در محل فرمانداری شهرستان میناب برگزار شد.

در این مراسم، محمد رادمهر، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب ضمن تأکید بر اهمیت نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه اشتغال، صیانت از حقوق کارگران و تقویت رفاه اجتماعی، بر ضرورت فعالیت جهادی، تلاش مستمر و کار صادقانه در خدمت‌رسانی به مردم این شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه رصد و پیگیری تحقق اشتغال شهرستان تاکید کرد: تحقق برنامه‌های اشتغال‌زایی نیازمند ثبت دقیق اطلاعات، پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی کامل میان نهادهای مرتبط است و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان دبیر کارگروه اشتغال نقش محوری در اجرای صحیح این سامانه و تحقق تعهدات اشتغال شهرستان بر عهده دارد.

در ادامه آقای خورشیدی مدیرپشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه آقای جهانگرد، سرپرست سابق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میناب برای آقای سعید نیکوئی آرزوی موفقیت نمود.

در پایان سعید نیکوئی نیز با قدردانی از اعتماد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، اظهار نمود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تعامل نزدیک با مسئولان شهرستان و همراهی کارکنان، تمام توان خود را در راستای تحقق اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه اشتغال پایدار و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به جامعه کارگری و مردم شریف شهرستان میناب به کار خواهم گرفت.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
