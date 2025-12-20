فعالیت مدارس و مهدهای کودک چهارمحال و بختیاری فردا با یک ساعت تاخیر آغاز می شود

روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به تداوم برودت هوا و شرایط جوی، آغاز فعالیت تمامی مدارس و مهدهای کودک استان در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه با یک ساعت تاخیر است.