فعالیت مدارس و مهدهای کودک چهارمحال و بختیاری فردا با یک ساعت تاخیر آغاز می شود
روابط عمومی و امور بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به تداوم برودت هوا و شرایط جوی، آغاز فعالیت تمامی مدارس و مهدهای کودک استان در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه با یک ساعت تاخیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری، در این اطلاعیه تاکید شده است: امتحانات نهایی دانشآموزان طبق برنامه زمانبندی اعلامشده و بدون تغییر برگزار خواهد شد.
این اطلاعیه تاکید دارد: همچنین دانشگاهها و ادارات استان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می دهند.
براساس اطلاعیه روابط عمومی و امور بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری ، از شهروندان درخواست شده است با رعایت نکات ایمنی، اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.