به گزارش ایلنا، حسن همتی‌فر افزود: متهم جمعه گذشته با سلاح سرد فرمانده انتظامی مشهد و یک مأمور دیگر را مجروح کرده بود. اما با تلاش عوامل انتظامی و دستگاه قضایی، این فرد شناسایی و دستگیر شده و تحویل مراجع قضایی شد.

وی به سرنوشت بازداشت‌شدگان مراسم هفتم مرحوم «خسرو علیکردی» در شهر مشهد اشاره کرده و در این خصوص گفت: تعداد 9 نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با مراسم درگذشت مرحوم علیکردی نیز با قرار تأمین مناسب آزاد شده‌اند.

