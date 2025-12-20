خبرگزاری کار ایران
دادستان مرکز استان خراسان رضوی:

عامل ضرب‌وجرح فرمانده انتظامی مشهد دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی به دستگیری متهم حادثه مجروح شدن فرماندهی انتظامی مشهد اشاره کرده و گفت: عامل ضرب‌وجرح فرمانده انتظامی مشهد در مراسم هفتم مرحوم «خسرو علیکردی»، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، حسن همتی‌فر افزود: متهم جمعه گذشته با سلاح سرد فرمانده انتظامی مشهد و یک مأمور دیگر را مجروح کرده بود. اما با تلاش عوامل انتظامی و دستگاه قضایی، این فرد شناسایی و دستگیر شده و تحویل مراجع قضایی شد.

وی به سرنوشت بازداشت‌شدگان مراسم هفتم مرحوم «خسرو علیکردی» در شهر مشهد اشاره کرده و در این خصوص گفت: تعداد 9 نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با مراسم درگذشت مرحوم علیکردی نیز با قرار تأمین مناسب آزاد شده‌اند.

