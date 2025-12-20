یک فوتی و یک مصدوم در حادثه گازگرفتگی در فلاورجان
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع حادثه مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در روستای محمدیه شهرستان فلاورجان خبر داد که منجر به فوت یک نفر و مسمومیت یک نفر دیگر شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: این حادثه ویژه ساعت ۲۰:۰۰ روز پنجشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در روستای محمدیه از توابع شهرستان فلاورجان به مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان گزارش شد.
وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۳۲ ساله به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در محل جان خود را از دست داد و یک زن ۴۱ ساله نیز دچار مسمومیت شد.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان منتقل شد.
زمانپور با اشاره به اعزام ۲ کد عملیاتی ۱۱۵ به محل حادثه، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی بهویژه در فصل سرما تأکید کرد و گفت: عدم نصب صحیح وسایل گرمایشی و نقص در سیستم تهویه از عوامل اصلی بروز مسمومیت با گاز CO است که میتواند عواقب جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.