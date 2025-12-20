یک فوتی و یک مصدوم در حادثه گازگرفتگی در فلاورجان

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: این حادثه ویژه ساعت ۲۰:۰۰ روز پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در روستای محمدیه از توابع شهرستان فلاورجان به مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۳۲ ساله به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در محل جان خود را از دست داد و یک زن ۴۱ ساله نیز دچار مسمومیت شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس، با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان منتقل شد.

زمانپور با اشاره به اعزام ۲ کد عملیاتی ۱۱۵ به محل حادثه، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی به‌ویژه در فصل سرما تأکید کرد و گفت: عدم نصب صحیح وسایل گرمایشی و نقص در سیستم تهویه از عوامل اصلی بروز مسمومیت با گاز CO است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

