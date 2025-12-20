مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خبر داد:
مصدومیت 3 محیطبان همدانی در پی سقوط خودرو هنگام تعقیب شکارچیان
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان به وقوع حادثه سقوط خودروی محیطبانان این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: سقوط خودروی محیطبانان از ارتفاع در جاده همدان به سمت منطقه نشر، در حین تعقیب شکارچیان غیرمجاز 3 مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش ایلنا، شهرام احمدی افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر اینکه شکارچیان در منطقه حفاظتشده نشر همدان حضور دارند، 3 تن از محیطبانان با یک دستگاه پیکاب در محل حاضر شدند. در این میان شکارچیان با دیدن خودروی محیطبانان پا به فرار گذاشته و متواری شدند.
وی ادامه داد: با فرار شکارچیان، عملیات تعقیبوگریز برای دستگیری آنها آغاز شد. در حین انجام عملیات تعقیبوگریز، به علت لغزندگی سطح جاده، خودروی پیکاب محیطبانان استان همدان از مسیر اصلی خارج شده و 3 تن از محیطبانان دچار سانحه شدند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان اظهار داشت: بهرغم بروز حادثه برای محیطبانان و مصدومیت آنان، عملیات دستگیری شکارچیان متخلف متوقف نشده و یکی از محیطبانان با وجود آسیبدیدگی اقدام به توقف خودروی شکارچیان و بازرسی از آنان کرد.
احمدی به دستگیری شکارچیان توسط نیروهای محیطبانی استان همدان اشاره داشته و تصریح کرد: در این عملیات 3 شکارچی متخلف دستگیر و یک قبضه سلاح غیرمجاز از خودروی آنها کشف شد. همچنین متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع انتظامی شدند.
وی بیان داشت: 2 نفر از محیطبانان مصدوم با آمبولانس به بیمارستان بعثت شهر همدان منتقل شدند. محیطبان سوم حادثهدیده نیز پس از دستگیری شکارچیان و تکمیل فرایند تشکیل پرونده و تحویل آنها به مراجع انتظامی، به بیمارستان منتقل شد. هر 3 محیطبان در حال سپری کردن فرایند درمان هستند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان تأکید کرد: برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه با نزدیک شدن به مناطق تحت مدیریت محیطزیست اقدام به شکار گونههای حیاتوحش کنند. انتظار میرود شهروندان در صورت مواجهه با این موارد موضوع را از طریق تماس با سامانه 1540 به یگان حفاظت محیطزیست اطلاعرسانی کنند.