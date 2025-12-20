بازگشایی محورهای اصلی و برقرار بودن تردد در جادههای اصفهان
رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان با اشاره به توقف بارشها در اغلب نقاط استان، از بازگشایی محورهای اصلی و برقرار بودن تردد خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مریم تاکی اظهار کرد: در حال حاضر بارشها در سطح استان متوقف شده و تنها در شهرستان دهاقان بارش خفیفی گزارش شده است.
وی با بیان اینکه محورهای اصلی استان بازگشایی شدهاند، افزود: گردنه ملااحمد، محور ظفرقند و همچنین مسیرهای ارتباطی شهرضا، سمیرم و یاسوج در حال حاضر باز بوده و تردد در این محورها بدون انسداد در جریان است.
رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان ادامه داد: در محورهای خروسگلو و قرقچی پدیده مهگرفتگی وجود دارد و رانندگان باید با احتیاط کامل، رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب تردد کنند.
تاکی با اشاره به شرایط جوی پیشرو تصریح کرد: کاهش محسوس دما و وزش باد در سطح استان پیشبینی شده و با توجه به این شرایط، احتمال وقوع بوران در برخی محورهای کوهستانی وجود دارد.
وی تأکید کرد: همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در محورهای سردسیر و کوهستانی استان ضروری است و از رانندگان تقاضا میشود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.