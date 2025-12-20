انتقال بیمار دچار سکته قلبی از شوشتر به اهواز توسط اورژانس هوایی

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ یک مأموریت اورژانس هوایی با هدف انتقال فوری بیمار دچار سکته قلبی انجام شد.

وی افزود: این مأموریت در ساعت ۱۱:۲۸ از بیمارستان شوشتر آغاز گردید. بیمار، آقای ۴۷ ساله با علائم سکته قلبی حاد بود که بنابر تشخیص تیم درمان، نیازمند انتقال سریع به مرکز درمانی مجهزتر جهت انجام اقدامات تخصصی بود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور گفت: با هماهنگی ستاد بحران اورژانس و تیم اورژانس هوایی، بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت مراقبت تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد تا ادامه روند درمانی و اقدامات تخصصی قلب در آن مرکز انجام گیرد.

احمدی بیان کرد: در نهایت این عملیات در ساعت ۱۲:۴۴ با موفقیت به پایان رسید و بیمار به مرکز درمانی گلستان منتقل شد.

انتهای پیام/