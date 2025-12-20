به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: پس از ۳ روز بارش در مناطق مختلف استان سیستم بارشی از استان خارج و هم اینک کاهش محسوس دما در اکثر مناطق استان گزارش شده است.

وی افزود: با تلاش ۱۰۳ تیم عملیاتی و برف‌روبی اداره راهداری استان طی این مدت و با بهره‌گیری از ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات و استفاده از ۷۰۰۰ تن نمک و شن بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از راه‌ها برف‌روبی و بازگشایی شد.

شیشه‌فروش گفت: با همکاری پلیس‌راه، انتطامی و عوامل راهداری و مدیریت بحران شهرستان‌ها کنترل ترافیکی و بازگشایی محورها و گردنه‌های برف‌گیر بخصوص گردنه زنجیرگاه و ملااحمد در شهرستان نایین، گردنه بغم اردستان گردنه نیه در محور نطنز، گردنه شاه ولایت بویین میان‌دشت، محور خوانسار بویین میان‌دشت و گردنه کلوسه بخش موگویی فریدون‌شهر و نیز محورهای بخش برزک کامو شهرستان کاشان که به علت شدت برف و کولاک چند بار به‌صورت موقت مسدود شده بود بازگشایی و خودروها به‌صورت ایمن تردد کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: هم اکنون در ۳۳ ایستگاه هواشناسی استان دما زیر صفر گزارش شده و بویین میاندشت با منفی ۱۳ درجه، پشتکوه فریدونشهر منفی ۱۰ درجه، میمه و داران منفی ۸ درجه و مورچه خورت منفی ۷ درجه سردترین نقاط استان هستند.

وی با اشاره به وضعیت مدارس و دانشگاه‌های استان عنوان داشت: فردا یکشنبه 30 آذرماه مدارس و دانشگاه‌ها طبق روال قبل فعالیت خواهند داشت.

شیشه‌فروش افزود: توسط ۳۲۰ تیم امداد زمستانی و خدمات شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی اقدامات لازم در بازگشایی یخ‌زدایی در معابر و خیابان‌های ۳۶ شهر و ۲۶۰ روستا انجام و در حال تکمیل بازگشایی و برف‌روبی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: طی مدت فعالیت سامانه بارشی در ۳ روز گذشته امدادرسانی به ۷۶۰ خودرو، کمک‌رسانی به ۱۲۰۰ نفر در محورهای جاده‌ای و شهری با توزیع بسته غذایی امدادی، امدادرسانی در ۸۰ حادثه و ارائه خدمات درمانی به ۳۰ نفر توسط تیم‌های جمعیت هلال‌احمر و اورژانس پیش بیمارستانی انجام شد و خوشبختانه حادثه جانی گزارش نشد.

وی افزود: ۲۴۵ تیم امدادی و تعمیراتی شرکت‌های توزیع برق در جهت برطرف کردن آسیب‌های وارده به شبکه‌های برق در اثر بارش برف و سقوط درخت روی شبکه‌ها در سطح استان و نیز اصلاح شبکه برق خور و بیابانک و جندق اقدام کردند.

انتهای پیام/