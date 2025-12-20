خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت مدارس و دانشگاه‌های اصفهان روز یکشنبه حضوری است

فعالیت مدارس و دانشگاه‌های اصفهان روز یکشنبه حضوری است
کد خبر : 1730332
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا یکشنبه ۳۰ آذرماه مدارس و دانشگاه‌های استان طبق روال قبل فعالیت خواهند داشت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: پس از ۳ روز بارش در مناطق مختلف استان سیستم بارشی از استان خارج و هم اینک کاهش محسوس دما در اکثر مناطق استان گزارش شده است.

وی افزود: با تلاش ۱۰۳ تیم عملیاتی و برف‌روبی اداره راهداری استان طی این مدت و با بهره‌گیری از ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات و استفاده از ۷۰۰۰ تن نمک و شن بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از راه‌ها برف‌روبی و بازگشایی شد.

شیشه‌فروش گفت: با همکاری پلیس‌راه، انتطامی و عوامل راهداری و مدیریت بحران شهرستان‌ها کنترل ترافیکی و بازگشایی محورها و گردنه‌های برف‌گیر بخصوص گردنه زنجیرگاه و ملااحمد در شهرستان نایین، گردنه بغم اردستان گردنه نیه در محور نطنز، گردنه شاه ولایت بویین میان‌دشت، محور خوانسار بویین میان‌دشت و گردنه کلوسه بخش موگویی فریدون‌شهر و نیز محورهای بخش برزک کامو شهرستان کاشان که به علت شدت برف و کولاک چند بار به‌صورت موقت مسدود شده بود بازگشایی و خودروها به‌صورت ایمن تردد کردند.

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: هم اکنون در ۳۳ ایستگاه هواشناسی استان دما زیر صفر گزارش شده و بویین میاندشت با منفی ۱۳ درجه، پشتکوه فریدونشهر منفی ۱۰ درجه، میمه و داران منفی ۸ درجه و مورچه خورت منفی ۷ درجه سردترین نقاط استان هستند.

وی با اشاره به وضعیت مدارس و دانشگاه‌های استان عنوان داشت: فردا یکشنبه 30 آذرماه مدارس و دانشگاه‌ها طبق روال قبل فعالیت خواهند داشت.

شیشه‌فروش افزود: توسط ۳۲۰ تیم امداد زمستانی و خدمات شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات برف‌روبی اقدامات لازم در بازگشایی یخ‌زدایی در معابر و خیابان‌های ۳۶ شهر و ۲۶۰ روستا انجام و در حال تکمیل بازگشایی و برف‌روبی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: طی مدت فعالیت سامانه بارشی در ۳ روز گذشته امدادرسانی به ۷۶۰ خودرو، کمک‌رسانی به ۱۲۰۰ نفر در محورهای جاده‌ای و شهری با توزیع بسته غذایی امدادی، امدادرسانی در ۸۰ حادثه و ارائه خدمات درمانی به ۳۰ نفر توسط تیم‌های جمعیت هلال‌احمر و اورژانس پیش بیمارستانی انجام شد و خوشبختانه حادثه جانی گزارش نشد.

وی افزود: ۲۴۵ تیم امدادی و تعمیراتی شرکت‌های توزیع برق در جهت برطرف کردن آسیب‌های وارده به شبکه‌های برق در اثر بارش برف و سقوط درخت روی شبکه‌ها در سطح استان و نیز اصلاح شبکه برق خور و بیابانک و جندق اقدام کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن