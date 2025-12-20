به‌گزارش ایلنا، فرهاد محمودی اظهارداشت: محیط‌بانان در جریان گشت و کنترل در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه با دو نفر متخلف برخورد کردند که اقدام به قطع پوشش جنگلی و احداث یک باب کوره زغال کرده بودند.

وی گفت: در همان محل، صورت‌جلسه قانونی تنظیم و ادوات تخلف ضبط شد.

محمودی افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند تا مطابق قانون با آنان برخورد شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا بیان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان با جدیت با هرگونه تخریب زیست‌بوم‌ها و پوشش جنگلی برخورد خواهد کرد و حفاظت از عرصه‌های ارزشمند استان در اولویت مأموریت‌های محیط‌بانان قرار دارد.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری چهار متخلف شکار حیات‌وحش در این منطقه خبرداد و افزود: در این عملیات، لاشه حیات‌وحش شکار شده، ادوات شکار شامل اسلحه‌های جنگی غیرمجاز ، فشنگ جنگی، دوربین و …. از متخلفان کشف و ضبط شد.

محمودی تصریح کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند تا مطابق قانون با آنان برخورد شود.

