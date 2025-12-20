دو متخلف قطع درختان جنگلی در منطقه حفاظتشده سبزکوه بازداشت شدند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: دو نفر متخلف قطع درختان جنگلی و احداث کوره زغال در منطقه حفاظتشده سبزکوه توسط محیطبانان شناسایی و دستگیر شدند.
بهگزارش ایلنا، فرهاد محمودی اظهارداشت: محیطبانان در جریان گشت و کنترل در منطقه حفاظتشده سبزکوه با دو نفر متخلف برخورد کردند که اقدام به قطع پوشش جنگلی و احداث یک باب کوره زغال کرده بودند.
وی گفت: در همان محل، صورتجلسه قانونی تنظیم و ادوات تخلف ضبط شد.
محمودی افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند تا مطابق قانون با آنان برخورد شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا بیان کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان با جدیت با هرگونه تخریب زیستبومها و پوشش جنگلی برخورد خواهد کرد و حفاظت از عرصههای ارزشمند استان در اولویت مأموریتهای محیطبانان قرار دارد.
وی همچنین از شناسایی و دستگیری چهار متخلف شکار حیاتوحش در این منطقه خبرداد و افزود: در این عملیات، لاشه حیاتوحش شکار شده، ادوات شکار شامل اسلحههای جنگی غیرمجاز ، فشنگ جنگی، دوربین و …. از متخلفان کشف و ضبط شد.
محمودی تصریح کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند تا مطابق قانون با آنان برخورد شود.