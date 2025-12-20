رزمایش آغاز طرح انتظامی ـ ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ در استان البرز برگزار شد

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در حاشیه رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز و پلیس راه استان، بر نقش مهم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی به‌ویژه در فصل زمستان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص جوی در ایام زمستان افزود: آمادگی کامل نیروهای امدادی، انتظامی و راهداری می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای داشته باشد.

در ادامه این مراسم، داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز نیز با ارائه گزارشی از آمادگی این مجموعه برای فصل سرما گفت: در زمستان پیش‌رو، ۲۸۰ نیروی راهدار در قالب ۳۸ اکیپ راهداری مستقر در ۱۷ راهدارخانه استان، با بهره‌گیری از ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک آماده خدمت‌رسانی به هموطنان و تأمین ایمنی راه‌های استان هستند.

باقرجوان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران، افزود: تمام تمهیدات لازم برای برف‌روبی، یخ‌زدایی و بازگشایی به‌موقع محورهای مواصلاتی استان اندیشیده شده تا تردد در راه‌های البرز با کمترین مشکل انجام شود.

رزمایش آغاز طرح انتظامی ـ ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های خدمات‌رسان، ارتقای ایمنی جاده‌ها و آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی همزمان با آغاز فصل زمستان با حضور دستگاه های خدمات رسان اعم از پلیس راه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز ،هلال احمر ،اورژانس و آتش نشانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد.

انتهای پیام/