رزمایش آغاز طرح انتظامی ـ ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ در استان البرز برگزار شد
رزمایش آغاز طرح انتظامی و ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با حضور فرمانده انتظامی استان البرز، جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان دستگاههای خدماترسان برگزار شد.
به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز در حاشیه رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴، ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات مؤثر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز و پلیس راه استان، بر نقش مهم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در کاهش تصادفات جادهای و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی بهویژه در فصل زمستان تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص جوی در ایام زمستان افزود: آمادگی کامل نیروهای امدادی، انتظامی و راهداری میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث و تسهیل تردد کاربران جادهای داشته باشد.
در ادامه این مراسم، داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز نیز با ارائه گزارشی از آمادگی این مجموعه برای فصل سرما گفت: در زمستان پیشرو، ۲۸۰ نیروی راهدار در قالب ۳۸ اکیپ راهداری مستقر در ۱۷ راهدارخانه استان، با بهرهگیری از ۱۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک آماده خدمترسانی به هموطنان و تأمین ایمنی راههای استان هستند.
باقرجوان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران، افزود: تمام تمهیدات لازم برای برفروبی، یخزدایی و بازگشایی بهموقع محورهای مواصلاتی استان اندیشیده شده تا تردد در راههای البرز با کمترین مشکل انجام شود.
رزمایش آغاز طرح انتظامی ـ ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاههای خدماترسان، ارتقای ایمنی جادهها و آمادگی برای مواجهه با شرایط جوی همزمان با آغاز فصل زمستان با حضور دستگاه های خدمات رسان اعم از پلیس راه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز ،هلال احمر ،اورژانس و آتش نشانی در ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز برگزار شد.