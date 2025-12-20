خبرگزاری کار ایران
مولا نوذرپور؛ شاعر خوزستانی و رکوردار سرایش رباعی درگذشت

مولا نوذرپور، شاعر و فرهنگی خوزستانی و سراینده حدود ده‌هزار رباعی، که سال‌ها در ایذه، اهواز و سپس یزد زندگی و تدریس کرد، درگذشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مولا نوذرپور، شاعر خوزستانی و از چهره‌های شناخته‌شده عرصه رباعی، روز گذشته ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.

او زاده دوم اردیبهشت ۱۳۳۲ در روستای تاریخی کمالوند از توابع شهرستان ایذه بود و سال‌ها به‌عنوان معلم در دبیرستان‌های ایذه و اهواز تدریس کرد.

نوذرپور بر اثر یک اتفاق خانوادگی راهی یزد شد و تا پایان عمر در همان شهر اقامت داشت. او از فرهنگیان خوشنام خوزستان به شمار می‌آمد و بیش از ۱۰ هزار رباعی در کارنامه شعری خود دارد که از اینرو او را می‌توان رکورددار سرایش رباعی ایران به حساب آورد.

این شاعر خوزستانی طی سالیان حضور در یزد همچنان به سرودن ادامه می‌داد و آثار او نزد علاقه‌مندان رباعی فارسی شناخته شده است.

در بخشی از سروده‌های او می‌خوانیم:

از پیچشِ دستارِ تو می‌ترسم من

از آتش افکار تو می‌ترسم من

از کام فزون‌خواه تو بر بامِ هوا

با جهلِ هوادار تو می‌ترسم من

---

دریای صفای موج صهبا داری

زیبایی گل، قامت رعنا داری

در آتشِ سودای جنون‌بارِ دلم

گیرایی رقصِ نازِ لیلا داری

خبرگزاری ایلنا در خوزستان درگذشت این شاعر خوش‌نام را به خانواده و جامعه‌ی ادبی استان و کشور تسلیت عرض می‌نماید.

