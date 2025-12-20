خبرگزاری کار ایران
فروانده انتظامی البرز:

رزمایش زمستانی با حضور 96 گروه تا 12 اسفند ادامه دارد‌

فرمانده انتظامی استان گفت: طرح رزمایش انتظامی ترافیکی ‌زمستان 1404 از ‌امروز با حضور 96 گروه امدادی و خدمت رسان در محورهای مواصلاتی ‌استان ‌البرز آغاز و تا 12 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.‌

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند در مراسم آغاز طرح رزمایش انتظامی ترافیکی زمستان سال 1404 بیان داشت: در اجرای این طرح مجموعاً 96 گروه فعالیت خواهند داشت و در جاده های استان مستقر شده اند تا امنیت را برقرار و به مسافران حادثه دیده امداد رسانی کنند.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر شاهد به دست آوردن رتبه برتر استان البرز در کاهش تصادفات جاده ای بوده ایم گفت: این مهم به دست نیامده جز با تلاش همکاران بنده و تعامل و همکاری تمامی دستگاه‌های خدمت رسان از جمله راهداری ، اورژانس ، هلال احمر و سایر عزیزان که از همه این مجموعه ها تشکر می کنم.

وی برگزاری طرح رزمایش زمستانی را نشانگر وحدت و انسجام دستگاه های خدماتی جهت خدمت رسانی به مسافران محورهای مواصلاتی استان دانست و افزود: استان البرز به عنوان شاهراه اصلی حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه این طرح تا 12 اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت گفت: نیروهای پلیس، آتش نشانی ، فوریت های پزشکی، امدادخودرو راهداری و دیگر دستگاه های خدمات رسان تلاش می کنند در طول فصل زمستان شرایط خوبی را در جاده ها فراهم کنند تا مسافران سفری ایمن را داشته باشند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس با تجهیزات کامل و بکارگیری نیروها در طول مسیر ، امنیت محورهای مواصلاتی استان را رصد و تامین می کند.

