مسمومیت 31 نفر با گاز مونوکسیدکربن در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: گاز مونوکسیدکربن پاییز سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد 115 نفر را مسموم کرده و 4 نفر را به کام مرگ برد. این حوادث در شهرستان‌های بویراحمد، باشت، چرام و بهمئی گزارش شده است. در صورت بی‌احتیاطی، تکرار این تجربیات تلخ می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

وی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرده و ادامه داد: گاز مونوکسیدکربن قاتل بی‌صدا و بی رنگ و بو است. در این راستا از شهروندان درخواست می‌شود توصیه‌های ایمنی درباره گازگرفتگی را جدی بگیرند و پیش از روشن کردن تجهیزات گرمایشی، این تجهیزات را توسط کارشناسان بررسی و ایمن‌سازی کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: شهروندان در نظر داشته باشند هرگز از بخاری‌های بدون دودکش در فضاهای بسته به ویژه اتاق خواب، استفاده نشود. همچنین شب‌ها با وسایل گرمایشی روشن در اتاق‌های دربسته نخوابند.

غفارفرد تصریح کرد: شهروندان در صورت امکان از آشکارسازهای گاز CO در نزدیکی محل خواب بهره ببرند و سنسورهای هشداردهنده گاز مونوکسیدکربن را در اتاق خواب یا راهروی نزدیک به محل خواب نصب کنند. همچنین دقت ویژه داشته باشند که صدای سنسورهای هشداردهنده در محل خواب شنیده شود.

وی به مهمترین نشانه‌ها و علائمی که بر اثر گازگرفتگی در افراد بروز می‌کند اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: شهروندان نشانه‌هایی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع یا خواب‌آلودگی را جدی بگیرند. همچنین در کمترین زمان ممکنه پنجره‌ها را باز کرده، به فضای آزاد بروند و فرد حادثه‌دیده را از محیط دور کنند.

