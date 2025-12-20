خبرگزاری کار ایران
ثبت‌نام داوطلبان هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی شهرکرد آغاز می شود

رئیس اتاق اصناف شهرکرد گفت: ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی شهرستان شهرکرد از یک دی ماه آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، محمود حبیبیان اظهارداشت: ثبت‌نام نوبت اول داوطلبان از تاریخ ۱ دی ۱۴۰۴ به مدت ۱۵ روز و به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود.

وی با اشاره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی، افزود: متقاضیان می‌توانند تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ از طریق سامانه panjarevahed.iranianasnaf.ir اقدام به ثبت‌نام کنند.

حبیبیان تابعیت ایران و اعتقاد عملی به نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر،عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد، دارا بودن حداقل مدرک دیپلم (برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت‌مدیره)،حداکثر سن ۷۵ سال در زمان ثبت‌نام و دارا بودن پروانه کسب معتبر دائم را از شرایط ثبت نام عنوان نمود.

رئیس اتاق اصناف شهرکرد گفت: داوطلبان پس از ثبت‌نام اینترنتی، باید کد رهگیری و پرینت ثبت‌نام خود را در ساعت‌های اداری به دفتر هیأت اجرایی واقع در اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان (معاونت امور بازرگانی، اتاق ۴۴) تحویل و رسید دریافت کنند.

وی در پایان بیان کرد: این فرآیند در چارچوب قانون نظام صنفی و به منظور تشکیل هیأت‌های مدیره اتحادیه‌های صنفی شهرستان شهرکرد اجرا می‌شود.

