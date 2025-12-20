واژگونی خودرو در محور آمل به بابل با سه کشته

به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور آمل به بابل خبر داد و گفت: انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در جاده آمل به بابل، بعد از روستای امین‌آباد گزارش و گروه عملیاتی پایگاه امداد و نجات امین‌آباد ۳ دقیقه بعد از گزارش در صحنه حاضر شد.

دکتر غلامعلی فخاری افزود: در این سانحه ۶ نفر حادثه‌دیده وجود داشت که از این تعداد ۴ نفر مصدوم بودند.

وی ادامه داد: پس از اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، ۳ مصدوم توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم توسط آمبولانس هلال‌احمر امین‌آباد به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

فخاری اشرفی با اشاره به وضعیت فوتی‌ها گفت: متأسفانه ۲ نفر از حادثه‌دیدگان در صحنه حادثه با تأیید عوامل اورژانس جان باختند و یک مصدوم بدحال نیز پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی به مرکز درمانی منتقل شد که متأسفانه وی نیز در بیمارستان فوت کرد.

انتهای پیام/