واژگونی خودرو در محور آمل به بابل با سه کشته
واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در محور آمل به بابل ۳ کشته برجای گذاشت
به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلالاحمر مازندران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور آمل به بابل خبر داد و گفت: انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در جاده آمل به بابل، بعد از روستای امینآباد گزارش و گروه عملیاتی پایگاه امداد و نجات امینآباد ۳ دقیقه بعد از گزارش در صحنه حاضر شد.
دکتر غلامعلی فخاری افزود: در این سانحه ۶ نفر حادثهدیده وجود داشت که از این تعداد ۴ نفر مصدوم بودند.
وی ادامه داد: پس از اقدامات اولیه پیشبیمارستانی، ۳ مصدوم توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم توسط آمبولانس هلالاحمر امینآباد به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.
فخاری اشرفی با اشاره به وضعیت فوتیها گفت: متأسفانه ۲ نفر از حادثهدیدگان در صحنه حادثه با تأیید عوامل اورژانس جان باختند و یک مصدوم بدحال نیز پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی به مرکز درمانی منتقل شد که متأسفانه وی نیز در بیمارستان فوت کرد.