واژگونی خودرو در محور آمل به بابل با سه کشته

واژگونی خودرو در محور آمل به بابل با سه کشته
واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در محور آمل به بابل ۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور آمل به بابل خبر داد و گفت: انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در جاده آمل به بابل، بعد از روستای امین‌آباد گزارش و گروه عملیاتی پایگاه امداد و نجات امین‌آباد ۳ دقیقه بعد از گزارش در صحنه حاضر شد.

دکتر غلامعلی فخاری افزود: در این سانحه ۶ نفر حادثه‌دیده وجود داشت که از این تعداد ۴ نفر مصدوم بودند.

وی ادامه داد: پس از اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، ۳ مصدوم توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم توسط آمبولانس هلال‌احمر امین‌آباد به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

فخاری اشرفی با اشاره به وضعیت فوتی‌ها گفت: متأسفانه ۲ نفر از حادثه‌دیدگان در صحنه حادثه با تأیید عوامل اورژانس جان باختند و یک مصدوم بدحال نیز پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی به مرکز درمانی منتقل شد که متأسفانه وی نیز در بیمارستان فوت کرد.

