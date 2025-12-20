دفتر جبهه اصلاحات فارس آغاز به کار کرد؛
بازکردن پنجره ای به گفت و گو؛ بازسازی افق آینده
دفتر جبهه اصلاحات استان فارس با همراهی اعضای مجمع عمومی این جبهه و کنشگران سیاسی اصلاحطلب، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس جبهه اصلاحات فارس جمعه در آیین گشایش این دفتر، اصلاحات را نه یک قالب، بلکه جریانی زنده، متکثر و مبتنی بر گفتوگو توصیف کرد و گفت: هر زمان که اصلاحطلبان توانستهاند تنوع فکری خود را مدیریت کرده و در مسیر اهداف مشترک هدایت کنند، دستاوردها بزرگ و ماندگار بوده است؛ و هرگاه پراکندگی، فعالیتهای جزیرهای و اختلاف جای همافزایی را گرفته، فرصتهای تاریخی از دست رفتهاند.
جمیله کریمی با تاکید بر ضرورت انسجام و پیوند عمیق با جامعه افزود: این دفتر باید آغاز فصلی تازه باشد؛ فصلی برای انسجامی سازنده و شکلگیری گفتمانی موثر که بتواند هم شنونده مردم باشد و هم زبان آنان.
وی با اشاره به فراز و فرودهای جریان اصلاحات بیان کرد: اصلاحات طعم تلخیها و شیرینیهای بسیاری را چشیده است، اما تجربه به ما آموخته که ناامیدی راهبرد نیست و سیاستورزی اصلاحطلبانه، بدون برنامههای راهبردی و عملیاتی، به تکرار گذشته میانجامد.
رئیس جبهه اصلاحات فارس تصریح کرد: برنامهریزی هدفمند، بدون دیدن واقعیتها ممکن نیست؛ امروز جامعه ما متاسفانه درگیر بحرانی بیسروصدا اما عمیق است؛ بحرانی که در آن افق آینده کوتاه شده است.
کریمی افزود: ذهن مردم آنچنان درگیر نیازهای آنی و روزمره شده که مجالی برای اندیشیدن به برنامههای پایدار و بلندمدت باقی نمانده است؛ وقتی آینده کوچک میشود، مشارکت اجتماعی عقب مینشیند و امید رنگ میبازد.
به گفته وی، کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی از تبعات این وضعیت است؛ اما مسئله آنجاست که ساختار تصمیمگیری نیز، بهجای ریشهیابی و مواجهه راهبردی، اغلب به راهحلهای مقطعی و واکنشی بسنده میکند.
این فعال سیاسی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و کشور تاکید کرد: دیگر نمیتوان با شیوهها و ابزارهای گذشته به مسائل امروز جامعه نگریست؛ اصلاح ساختارهای معیوب، ناکارآمد و فسادخیز و بازگرداندن اختیارات مصرح در قانون به نهادهای انتخابی، همراه با شجاعت در تصمیمگیری، باید در صدر اولویتهای تصمیمسازان قرار گیرد.
کریمی افزود: سقف دیپلماسی کشور ضرورت دارد از موضعی صرفاً تدافعی، به استراتژیای مبتنی بر ابتکار عمل ارتقا یابد و افرادی دارای تدبیر، شجاعت و برخوردار از اختیارات لازم در رأس آن قرار گیرند؛ زیرا بخش بزرگی از دشواریهای اقتصادی، ریشه در تحریمها دارد.
وی با تاکید بر مسئولیت جریانهای سیاسی گفت: در این شرایط، ماموریت اصلی نیروهای سیاسی، بازسازی سرمایه اجتماعی، ترمیم اعتماد عمومی و زنده نگهداشتن امید است؛ این جبهه اصلاحات استان باید به مکانی برای گفتوگو بدل شود؛ جایی که صدای مردم شنیده شود، خواستهها دستهبندی گردد و به تصمیمسازان و تصمیمگیران منعکس شود.
رئیس جبهه اصلاحات فارس افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو نیاز داریم؛ گفتوگویی که از دل زندگی واقعی مردم بیرون بیاید، پیشنهادها و ایدهها را به اشتراک بگذارد و بهجای وعدههای دور و غیرقابلدسترس، به آنچه با زندگی مردم پیوند خورده است بپردازد.
همایش توسعه پایدار فارس؛ از ایده تا سند عملیاتی
کریمی در ادامه از برگزاری همایش ۲ روزه توسعه پایدار استان فارس خبر داد و گفت: هدف ما بهرهگیری از همه ظرفیتها، بهویژه سرمایه انسانی فارس، در سطح ملی و استانی است؛ با رویکردی دانشمحور و مبتنی بر تجربه.
به گفته وی، در روز نخست این همایش ۶ پانل تخصصی در حوزههای جهاد کشاورزی، آب و محیط زیست، توریسم درمانی و توسعه پزشکی، انرژی، گردشگری و میراث فرهنگی، مدیریت شهری و ساختمان و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد و خروجی این نشستها، پس از اولویتبندی، در قالب یک سند کارشناسی به مراکز تصمیمساز ارائه میشود.
پافشاری بر مشارکت، تنوع و گشایش مسیر
کریمی با اشاره به روند بررسی صلاحیتها گفت: تنگنظریها باید کنار گذاشته شود؛ اگر در اقتصاد و شیوه حکمرانی گشایشی ایجاد نشود، مشارکت مردم به سطحی نگرانکننده خواهد رسید؛ به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی و افزایش تنوع انتخاب، پیششرط بازگشت اعتماد است.
این فعال سیاسی تاکید کرد: نباید تنها در لحظه بحران به سراغ اصلاحطلبان آمد؛ اصلاحات خود راهحل است؛ مشروط بر آنکه مسیرش مسدود نشود؛ این جریان بارها ظرفیت خود را ثابت کرده و امروز نیز میتواند با همدلی، راهگشای مسائل مزمن جامعه باشد.
کریمی بار دیگر بر بحران کوتاهشدن افق آینده تاکید کرد و گفت: یکی از بیسروصداترین بحرانهای جامعه امروز، کوتاهشدن آینده است؛ وقتی آینده دیگر افق دوری برای اندیشیدن نیست، زندگی به حالت انتظار درمیآید؛ جامعهای که نتواند آیندهاش را تصور کند، مشارکت نمیکند و اعتماد نمیسازد؛ سیاست، پیش از آنکه شعار باشد، باید امکان برنامهریزی بیافریند.
وی افزود: این دفتر قرار نیست آینده را وعده بدهد؛ قرار است آن را دوباره قابل تصور کند؛ ما اینجا جمع شدهایم تا امید را دوباره به زندگی مردم بازگردانیم.
اصلاح، بدون گفتوگو و عقلانیت ممکن نیست
نایبرئیس جبهه اصلاحات استان فارس، با تاکید بر ضرورت عبور از تنش و حرکت بهسوی چارهاندیشی عقلایی و قانونی، تصریح کرد: باید با راهحلهای قانونی، عقلایی و منطقی، گره از کارها و گرههای بسته جامعه گشود.
نوذر امامی با اشاره به جایگاه دفتر جبهه اصلاحات فارس افزود: دفتر جبهه اصلاحات باید به خانه گفتوگو، عقلانیت و پیگیری مطالبات قانونی مردم بدل شود؛ اینجا محل تنش متقابل نیست؛ اصلاحات، بهمعنای گفتوگو و تعامل است.
وی تاکید کرد: در دفتر جبهه اصلاحات باید بر مفهوم خانه امید و توجه به مسئولیتهای مدنی تمرکز شود؛ مردم نباید امید خود را به بیرون از این سرزمین پیوند بزنند؛ باید در درون کشور برای آینده خود تدبیر کنیم؛ اتکا به بیرون، پرهزینه و خطاپذیر بوده است.
نایبرئیس جبهه اصلاحات فارس با اشاره به ماهیت اصلاحطلبانه تغییرات گفت: باید با روش اصلاحات امور را اصلاح کرد و تغییرات لازم را پدید آورد؛ میتوان برای انتظارات و خواستههای مردم برنامهریزی کرد، بیآنکه ضربه یا خسارتی متوجه جامعه شود.
امامی تصریح کرد: با اصلاحات، امور میتواند بهگونهای عقلایی و کمهزینه، ختم به خیر شود.
هشدار درباره شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی
وی با اشاره به شرایط اجتماعی کنونی گفت: امروز فاصله میان مردم و سیاست افزایش یافته و سرمایه اجتماعی بهشدت کاهش پیدا کرده است؛ در چنین وضعیتی، جامعه بیش از هر زمان دیگری آسیبپذیر میشود.
وی افزود: لازم است کارکردها بهصورت شفاف بررسی شود و با تحلیل دقیق دادهها، مسیر بازسازی پایگاههای مردمی هموار گردد.
این فعال سیاسی با اشاره به فاصله گرفتن جوانان و نخبگان خاطرنشان کرد: امروز جوانان و نخبگان از جریان اصلاحات فاصله گرفتهاند؛ باید با انجام برخی تغییرات جدی، امید را دوباره به جامعه بازگرداند.
امامی با تاکید بر اولویت شنیدن صدای جامعه گفت: اصلاحطلبان دلسوز باید شنیدن سخن مردم را در مرکز رویکرد خود قرار دهند؛ باید به مردم گوش داد و مطالبات و انتظارات آنان را به سطوح تصمیمگیری منتقل کرد.
وی ادامه داد: مردم امروز از مرحله اعتراض و انتقاد عبور کردهاند و وارد مرحلهای عمیقتر شدهاند؛ مردمی که بهشدت ناراحتاند.
نایبرئیس جبهه اصلاحات فارس تاکید کرد: امروز، در کنار رویکرد تعاملی، باید بر حاکمیت قانون پافشاری کرد و با پرهیز از افراط و تفریط، از هر رویکرد عقلایی و منطقی حمایت کرد؛ حتی اگر از سوی جریان اصولگرا مطرح شود.
نظم نوین کنشگری اصلاحطلبان در فارس
رئیس کمیته برنامه ریزی و راهبردی جبهه اصلاحات استان فارس و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اهمیت برگزاری نشستها و دیدارهای مستقیم و چهرهبهچهره اظهارکرد: به این نشستها، این حضورها و این مواجهههای مستقیم بهشدت نیازمندیم؛ گاه فراهم نشدن چنین فضاهایی بهتدریج موجب شکلگیری فاصلهای میشود؛ فاصلهای که بیتردید سازنده نیست و ضروری است هرچه زودتر برای رفع آن تدبیر شود.
فرجالله رجبی با اشاره به مسئولیت نیروهای سیاسی افزود: ما بهعنوان یک نیروی سیاسی که کارمان سیاستورزی است، اگر بپذیریم نمایندگی بخشی از جامعه را بر عهده داریم، باید بدانیم بسیاری از افراد جامعه زمانی که در تصمیمها و کنشهای سیاسی ما آرمانگرایی، جهتمندی روشن و پرهیز از جاهطلبی شخصی را مشاهده میکنند، به نوعی آرامش دست مییابند و در رفتار سیاسی خود چراغ راهی پیدا میکنند؛ از همین رو، مسئولیتی سنگین و انکارناپذیر بر عهده ماست.
رجبی گفت: روشنفکر دستکم در تعریف حداقلی، کسی است که نخست شرایط زمانی و مکانی خود را بهدرستی درک میکند، سپس معضلات، گرهها، تهدیدها و بنبستهای جامعه خویش را میشناسد و در نهایت برای حل آنها مسئولانه تلاش میکند.
وی تصریح کرد: این تلاش برای حل مسئله، ناگزیر به امید نیاز دارد؛ مگر میتوان در تاریکی حرکت کرد؟ انسان باید به نقطهای از امید تکیه کند تا بتواند قدم بردارد و کنشگری مؤثر داشته باشد.
رئیس کمیته برنامه ریزی و راهبردی جبهه اصلاحات استان فارس با اشاره به رویکرد تحلیلی جریان متبوع خود گفت: ما بهصراحت اعلام کردهایم که تحلیل داریم؛ تحلیلی دقیق، روشن و مبتنی بر واقعیت از وقایع اخیر؛ بر پایه همین تحلیلها، کوشیدهایم در سپهر سیاسی استان فارس مختصات خود را بازشناسی کنیم و بر اساس آن، درباره اقدامات و مسیر پیشِ رو تصمیم بگیریم؛ از همین رو، علیرغم فضایی که برخی آن را فضایی یخزده در عرصه سیاست میدانند، به این جمعبندی رسیدیم که یک همایش اقتصادی برگزار کنیم.
همایش اقتصادی فارس؛ پاسخی به اولویتهای مردم
رجبی در تبیین فلسفه این تصمیم اظهارکرد: هدف از برگزاری این همایش اقتصادی آن است که به جامعه اعلام کنیم اولویتهای آنان را بهدرستی درک میکنیم؛ البته تاکید میکنم که اولویت نخست ما اقتصادی نیست؛ بلکه مهمترین اولویت ما، بازسازی و احیای سرمایه اجتماعی ازدسترفته است؛ مسئلهای که از هر موضوع دیگری برای ما اهمیت بیشتری دارد؛ با این حال، واقعیت آن است که اولویت مردم، معیشت است؛ نان، سفره، زندگی و زیست روزمره؛ از اینرو استان فارس را بهعنوان حوزه مسئولیت خود انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم همایشی با محوریت «اقتصاد فارس، توسعه فارس و الزامات حکمرانی آینده» برگزار کنیم.
وی با تشریح ساختار این همایش گفت: این همایش شامل شش پنل تخصصی در حوزههای کشاورزی و آب، صنعت، معدن و تجارت، گردشگری، تحولات دیجیتال، اقتصاد شهری و مسکن و نفت، گاز و انرژی است؛ در هر یک از این پنلها، صاحبنظران و متخصصان حوزه مربوطه حضور خواهند داشت؛ از مدیران پنلها خواسته شده است بهجای پرداختن به فهرستی طولانی از مشکلات، بر دو یا سه اولویت اصلی تمرکز کنند؛ خروجی هر پنل باید روشن و مشخص باشد؛ اعم از طرح دقیق مسئله، ارائه راهکارهای اجرایی یا معرفی پروژههایی که بتوانند بخشی از خلأهای موجود را جبران کنند.
رجبی افزود: امروز اگر از هر یک از مردم بخواهیم سفره دل خود را بگشایند، حتی افرادی با تحصیلات اندک نیز میتوانند ساعتها از مشکلات سخن بگویند؛ هنر ما تکرار مشکلات نیست؛ هنر ما این است که بدانیم در برابر این انبوه مسائل چه رویکردی داریم و چگونه میخواهیم نقش خود را بهعنوان یک جریان سیاسی مسئول ایفا کنیم.
وی درباره برنامه روز دوم همایش گفت: در روز دوم همایش، چهرههای ملی و استانی حضور خواهند داشت؛ تا این لحظه، جناب آقای جهانگیری حضور خود را اعلام کردهاند و استاندار محترم فارس نیز از جمله مدعوین خواهند بود؛ همچنین دیگر شخصیتهای برجسته ملی در این نشست حضور مییابند و درباره الزامات توسعه ملی سخن خواهند گفت.
وی ادامه داد: در پایان این روز، جمعبندی پنلهای تخصصی روز نخست ارائه و خروجی نهایی در قالب بیانیهای منتشر خواهد شد؛ بیانیهای که هم مطالبهمحور است، هم راهکارمحور و هم بازتابدهنده نگاه ما به آینده.
اعلام نظم نوین کنشگری؛ از سیاستورزی تا مدیریت جامعه
رجبی تاکید کرد: ما بر آنیم این پیام را بهروشنی منتقل کنیم که صرفا یک کنشگر سیاسی نیستیم و فعالیت ما محدود به سیاستورزی صرف نمیشود، بلکه در حوزههای واقعی مدیریت جامعه نیز حضوری فعال داریم؛ جبهه اصلاحطلب از امروز میخواهد با اعلام نظمی نو و روشی تازه، مسیری مبتنی بر برنامهریزی، ارائه راهحل و ورود مسئولانه به مسائل استان در پیش گیرد؛ بیتردید فراهمسازی فضاهای گفتوگو ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه این نشستها میتوانند برکات فراوانی به همراه داشته باشند؛ انتظار میرود همه علاقهمندان و دلسوزان، در برگزاری این همایش مشارکتی فعال، موثر و مسئولانه داشته باشند.
در این نشست کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معادن و تجارت و احد بهجت حقیقی مدیرکل جهاد کشاورزی، مسئولان ستادهای دکتر پزشکیان در استان و برخی شخصیتهای اصلاحطلب استانی نیز حضور داشتند.