معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

بیماری آنفلوانزا همچنان در مرحله ی فعال است/مردم توصیه های بهداشتی را رعایت کنند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان خواستار رعایت توصیه های بهداشتی در خصوص بیماری آنفلوانزا توسط مردم شد.

به گزارش ایلنا، مریم کوشکی روز شنبه بیست و نهم آذرماه، با تاکید بر این که این بیماری همچنان در مرحله‌ی فعال قرار دارد، عنوان کرد: داده‌های جمع آوری شده در سطح کشور و استان نشانگر تداوم فعال بودن این ویروس است. 

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود این روند حداقل تا چهار هفته‌ی دیگر ادامه داشته باشد. 

معاون بهداشت دانشگاه تصریح کرد: با رعایت نکات بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و رعایت فاصله‌ی عمومی تاثیر بسیار زیادی در پیشگیری و کنترل آن خواهد داشت. 

کوشکی اظهار کرد: بیشترین موارد ابتلا در رده‌های سنی ۵ تا ۱۴ سال و بیشترین بستری در بین سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای است. 

وی ابراز کرد: هم استانی‌های عزیز خودداری از حضور غیر ضروری در اماکن عمومی و شلوغ، استراحت در خانه در صورت ابتلا به بیماری تا هفت روز پس از شروع علائم و خودداری از مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک را بیش از پیش و به طور پیوسته رعایت کنند. 

معاون بهداشت دانشگاه گفت: تاکید می‌شود افراد در معرض خطر شامل کودکان خرد سال، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و نقص سیستم ایمنی بدن در صورت داشتن علائم بیماری فوری به پزشک مراجعه کنند. 

کوشکی افزود: همچنین لازم است دیگر افراد مبتلا نیز در صورت داشتن علائم شدید و غیر معمول مانند تب بالا و طول کشیده، تنگی نفس، تهوع و استفراغ شدید یا کاهش هوشیاری به طور فوری به پزشک مراجعه کنند. 

وی تصریح کرد: یادآور می‌شود واکسن‌های موجود آنفلوانزا در کاهش شدت علائم بیماری، کاهش عوارض و موارد بستری و مرگ ناشی از بیماری بسیار موثرند و توصیه اکید می‌شود خردسالان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و زنان باردار که تا کنون واکسینه نشده‌اند در کوتاهترین زمان ممکن واکسن دریافت کنند. 

معاون دانشگاه عنوان کرد: انتظار می‌رود با همدلی و همراهی یکایک هم استانیهای گرامی با خدمتگذاران نظام سلامت استان موج همه گیری انفلوانزا را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین تعداد موارد ابتلا و بستری پشت سر بگذاریم.

