وی افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر مفقود شدن یک زن بلافاصله ۲ تیم عملیات و جستجو از پایگاه شهدای سامان به محل حادثه اعزام و پس از چندین ساعت جستجوی مستمر جسد فرد مفقود شده کشف شد.

خسروی اظهار داشت: در نهایت پیکر این فرد با همکاری عوامل حاضر در محل و گروه‌های مردمی که به صورت خودجوش در محل حاضر بودند، پیدا و تحویل مراجع قضایی داده شد.