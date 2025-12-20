جسد زن ۶۴ ساله در رودخانه زایندهرود چهارمحال و بختیاری پیدا شد
رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری از پیدا شدن جسد بانوی ۶۴ ساله غرق شده در رودخانه زایندهرود این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس خسروی اظهار داشت: زن ۶۴ ساله که دارای بیماری آلزایمر بود روز ۲۸ آذرماه از خانه خارج شد و خانواده اطلاعی از وی نداشتند، تا اینکه خانواده وی پس از جستجو لباسهای این خانم را در کنار پل پیدا کردند و مفقود شدن این بانو را به جمعیت هلال احمر اعلام کردند.
وی افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر مفقود شدن یک زن بلافاصله ۲ تیم عملیات و جستجو از پایگاه شهدای سامان به محل حادثه اعزام و پس از چندین ساعت جستجوی مستمر جسد فرد مفقود شده کشف شد.
خسروی اظهار داشت: در نهایت پیکر این فرد با همکاری عوامل حاضر در محل و گروههای مردمی که به صورت خودجوش در محل حاضر بودند، پیدا و تحویل مراجع قضایی داده شد.