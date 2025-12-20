رکوردشکنی میانگین بارش و ذخیره سدهای فارس در ماه پایانی پاییز

به گزارش ایلنا، سیاوش بدری شنبه ۲۹ آذرماه در جمع خبرنگاران گفت: طبق آخرین آمارهای کسب شده از ایستگاه‌های منتخب سنجش بارندگی، میانگین بارش‌ها در فارس در سامانه بارشی اخیر ۹۴ میلیمتر و از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به بیش از۱۲۰ میلیمتر رسیده، این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۴۴ میلیمتر بوده ۱۷۶ درصد رشد و نسبت به میانگین بلند مدت (۵۷ ساله ) که ۷۴ میلیمتر بوده ۶۳ درصد افزایش داشته است.

بدری با یادآوری اینکه استان فارس در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه سال جاری، شاهد رخداد بارش‌های گسترده، ممتد و بی‌سابقه‌ای بود که رکوردهای مثبتی را به ثبت رسانده و چشم‌انداز سال آبی را تا حدود قابل توجهی بهبود بخشید، گفت: براساس آمار ایستگاههای منتخب، بیشترین بارندگی در ایستگاه گله دار و ایستگاه لامرد با ۱۶۹ میلیمتر و کمترین میزان در ایستگاه‌های ایزدخواست و کازرون با ۲۷ میلیمتر، ثبت شده است.

بدری با اشاره به اینکه طی ۵ روز گذشته تقریبا در تمامی شهرستان‌های استان به ویژه شهرستان های جنوبی شاهد بارندگی بودیم، افزود: این بارشها با توجه به وجود تعداد ۸۲ حوضچه تغذیه مصنوعی و ذخیره بیش از ۳۰ میلیون متر مکعبی آب، علاوه بر مدیریت سیلاب و جلوگیری از بروز خسارات ناشی از رواناب در پایین دست، منجر به تغذیه سفره های زیرزمینی شد.

وی با یادآوری اینکه حجم بارش برف در برخی مناطق، رکوردی جدید برجای گذاشت، گفت: میانگین بارندگی فارس از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیمتر بوده و در قیاس با میانگین مشابه سال قبل حدود ۱۷۶ درصد رشد یافته است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای فارس به ۹۰۰ میلیون متر مکعب و حجم آب مفید این مخازن به ۴۱۸ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی با مقایسه وضعیت کنونی با دوره مشابه سال قبل و یادآوری اینکه برای اعلام دقیقتر حجم آب موجود در سدهای فارس، باید آمار روزهای آینده را مدنظر قرار داد، گفت: براساس آخرین آمار مجموع میزان ورودی سدهای فارس به ۲۰۵ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

بدری وضعیت سدهای فارس را تشریح و اضافه کرد: حجم آب در مخزن سد سلمان فارسی ۳۷۱ میلیون متر مکعب، سد ملاصدرا ۱۲۲ میلیون متر مکعب، حجم آب در مخزن سد درودزن ۳۶۶ میلیون متر مکعب، حجم آب در مخزن سد تنگاب ۱۱.۵ میلیون متر مکعب اعلام شده است.

وی با بیان اینکه حجم ذخیره آب در سدهای فارس نسبت به قبل از بارش‌های اخیر حدود ۹۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است، گفت: سد سلمان فارسی با حدود ۵۶ میلیون متر مکعب در سامانه بارشی اخیر در بین ۱۰ سد در حال بهره‌برداری بیشترین ذخیره را داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، گفت: به دلیل اندیشیدن و اجرای تمهیداتی نظیر رفع تصرفات حریم و بستر و لایروبی بستر مسیل‌ها و رودخانه ها و نظارت و پایش لحظه‌ای تاسیسات و زیرساختهای آبی، علیرغم مواجهه با بارشهای کم نظیر، شاهد بروز کمترین میزان آسیب و خسارت بودیم.

بدری با یادآوری اینکه در فارس تعداد ۸۲ تغذیه مصنوعی احداث شده است، گفت: این زیرساخت با فراهم کردن بستری برای کنترل سرعت و شدت سیلاب و روان آبها، ضمن کمک به کاهش آسیبها، زمینه‌ساز نفوذ آب ناشی از بارندگی به عمق زمین و کمک به احیای نسبی منابع آب زیرزمینی و بهبود شرایط زیست‌محیطی دشت‌های استان دانست.

بدری با تصریح اینکه، حفاظت و مدیریت آب به عنوان ارزشمندترین عامل حیات و آبادانی، مسئولیت اجتماعی همگانی است، گفت: همه باید دست به دست هم داده و از این نعمت بزرگ به بهترین شکل حفاظت کنیم. لذا از همه هموطنان گرامی خواهشمندیم، فرهنگ والای صرفه‌جویی و استفاده مسئولانه از آب را کماکان سرلوحه امور خود قرار دهند.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس با تصریح اینکه، حجم مطلوب بارشهای اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، به معنای پایان تنش آبی و خشکسالی نیست، گفت: امیدوار هستیم طی ماه‌های باقیمانده سال آبی جاری، شاهد رشد آمارهای بارندگی نسبت به دوره‌های مشابه باشیم و این رخدادها منجر به بهبود نسبی وضعیت منابع آب شود.

بدری با بیان اینکه خروج از دوره طولانی خشکسالی و ورود به یک دوره ترسالی نسبی، وابسته به فاکتورهای متعددی است، رشد بارش ها و تداوم همراهی مردم در مدیریت مصرف و برنامه‌های اثرگذار مدیریت منابع را، بخشی از این عوامل ذکر کرد.

انتهای پیام/