رئیس کل دادگستری گلستان:

اخاذی با ارسال پیام‌های دروغین  قضایی لو رفت / دو متهم در گنبدکاووس و تهران بازداشت شدند

اخاذی با ارسال پیام‌های دروغین  قضایی لو رفت / دو متهم در گنبدکاووس و تهران بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با رصد اطلاعاتی حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، دو نفر که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و ارسال پیام‌های قضایی غیر واقعی و دروغین، اخاذی‌های کلان می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی گفت: یکی از متهمین صاحب بنگاه معاملاتی خودرو در گنبدکاووس است که پس از ایجاد رابطه دوستانه با افراد و شناسایی نقاط ضعف آن‌ها، قربانیان را با ادعای تشکیل پرونده قضایی برای آن‌ها در تهران فریب می‌داد و برای القای واقعی بودن ادعای خود، با همدستی فرد دیگری در استان  تهران، از طریق سامانه ثنا برای قربانیان پیام جعلی ارسال می‌کردند. 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: متهمین سپس با ترساندن افراد از احتمال دستگیری‌شان از ناحیه دادگستری تهران، ادعا می‌کردند که با «قاضی پرونده» آشنا هستند و می‌توانند موضوع را حل کنند و از صد میلیون تا یک میلیارد تومان پول و سکه طلا از قربانیان می‌گرفتند. 

حیدر آسیابی افزود: رفتار مشکوک این فرد در پایش‌های حفاظت دادگستری گلستان مورد توجه قرار گرفت و پس از چند ماه رصد میدانی و بررسی‌های اطلاعاتی، پشت‌پرده اقدامات او و همدستش کشف و هر دو متهم دستگیر شدند. 

آسیابی افزود: پرونده در دادسرای گنبدکاووس تشکیل شده است و  تحقیقات از این باند اخاذی ادامه دارد.

