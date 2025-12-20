خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دلیل بارش شدید برف:

ممحور یاسوج - سادات - چُرام در کهگیلویه و بویراحمد مسدود شد

ممحور یاسوج - سادات - چُرام در کهگیلویه و بویراحمد مسدود شد
کد خبر : 1730008
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از مسدود شدن برخی از محورهای ارتباطی در این استان بدلیل بارش شدید برف خبرداد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "علیرضا نیکروز" در گفت و گوی رسانه ای گفت: محور یاسوج – باغچه‌سادات – چُرام بدلیل بارش برف شدید، تا اطلاع ثانوی بصورت موقت مسدود و اجازه تردد به رانندگان در این محور داده نمی شود.

وی با بیان اینکه همچنین بارش شدید برف موجب تعطیلی محور یاسوج – باشت – چُرام شده و مسیر یاسوج – پاتاوه – دهدشت – چُرام به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است، اظهارداشت: با توجه به بارش برف در اغلب محورهای مواصلاتی از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورتی که به ناچار قصد سفر دارند تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم به همراه داشته باشند.

نیکروز تاکیدکرد:  رانندگان محورهای برف گیر در استان کهگیلویه و بویراحمد پیش از شروع سفر، از سالم بودن سیستم‌های فنی وسیله نقلیه از جمله بخاری، برف‌پاک‌کن، مخزن آب شیشه‌شوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری