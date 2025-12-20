به دلیل بارش شدید برف:
ممحور یاسوج - سادات - چُرام در کهگیلویه و بویراحمد مسدود شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از مسدود شدن برخی از محورهای ارتباطی در این استان بدلیل بارش شدید برف خبرداد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "علیرضا نیکروز" در گفت و گوی رسانه ای گفت: محور یاسوج – باغچهسادات – چُرام بدلیل بارش برف شدید، تا اطلاع ثانوی بصورت موقت مسدود و اجازه تردد به رانندگان در این محور داده نمی شود.
وی با بیان اینکه همچنین بارش شدید برف موجب تعطیلی محور یاسوج – باشت – چُرام شده و مسیر یاسوج – پاتاوه – دهدشت – چُرام به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است، اظهارداشت: با توجه به بارش برف در اغلب محورهای مواصلاتی از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورتی که به ناچار قصد سفر دارند تجهیزات زمستانی و ایمنی بهویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم به همراه داشته باشند.
نیکروز تاکیدکرد: رانندگان محورهای برف گیر در استان کهگیلویه و بویراحمد پیش از شروع سفر، از سالم بودن سیستمهای فنی وسیله نقلیه از جمله بخاری، برفپاککن، مخزن آب شیشهشوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.